Morgen-briefing: Coop på vej til at droppe kassebåndet - en app er vejen frem / Efterretningstjeneste sender 10 unge til EM i hacking / BEC: Vi har ansat mere end 150 nye medarbejdere i 2017 / Aarhus Universitet: Datalog løser gammelt matematisk problem

Coop på vej til at droppe kassebåndet - en app er vejen frem. Efterretningstjeneste sender 10 danskere til EM i hacking. BEC: Vi har ansat mere end 150 nye medarbejdere i 2017. Aarhus Universitet: Datalog løser 30 år gammelt matematisk problem. Kina siger (nok) nej til Playerunknowns Battlegrounds. Tech-firmaer skal gøre mere for at bekæmpe ekstremisme. 126 millioner udsat for russisk ‘disruption’ på Facebook.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Coop arbejder efter en digital målsætning, der på sigt skal erstatte både kassebånd, tilbudsaviser og kassemedarbejdere med en app, fortæller topchef Peter Høgsted til Business. Istedet er det ideen, at kunderne skal anvende Coop-appen, når de handler i Brugsen, Kvickly, Fakta og Irma.Ifølge direktøren skal det såkaldte ‘bip og betal’ nu rulles ud i alle kædens 1.200 forretninger over de kommende 18 måneder. Det betyder, at man vil kunne betale uden at skulle stå i kø ved et kassebånd. I stedet vil kunderne selv kunne scanne deres varer.Forsvarets Efterretningstjeneste sendte mandag 10 unge it-nørder i form af det danske cyberlandshold til Spanien for at dyste ved EM i hacking, skriver Politiken. Konkurrencen hedder “European Cyber Security Challenge 2017, og det danske landshold består af 10 unge mellem 16 år og 24 år. Det er første gang, at det danske landshold er med i dysten, hvor 15 landshold kæmper mod hinanden i discipliner som hardware-hacking, kode-knækning og i at bryde ind i hinandens servere.“Vores håb er, at cyberlandsholdet kan inspirere flere unge til at uddanne sig inden for it-sikkerhed. Det har vi en naturlig interesse i at bakke op om, for cybertruslen mod Danmark er meget høj og bliver mere avanceret for hver dag, der gå,” siger FE-chef, Lars Findsen, til avisen.Roskilde-virksomheden BEC, der leverer it til en række danske pengeinstitutter, har ansat mere end 150 nye medarbejdere siden nytår, meddeler virksomheden i en pressemedddelse.Der er for tiden stor rift om it-folk med kompetencer i den høje ende af skalaen, og der kommer jævnligt rapporter og meldinger om, at de danske it-virksomheder mangler it-folk.Det har kastet dem ud i en kamp om at tiltrække de bedste it-folk - blandt andet ved at tilbyde attraktiv løn og andre gode forhold, ligesom undersøgelser har vist, at mange it-folk sætter pris på at arbejde sammen med andre dygtige it-folk og have udviklingsmuligheder.”I modsætning til mange andre it-virksomheder har vi ikke ubesatte stillinger. Så indtil videre er vi lykkedes med at tiltrække de ofte ret tunge it-profiler, som vi skal bruge for at kunne levere de opgaver, som vi har aftalt med vores kunder,” lyder det fra BEC i den udsendte meddelelse.Den aarhusianske datalog Kasper Green Larsen, der er adjunkt på datalogi-uddannelsen på Aarhus Universirtet, har sammen med amerikaneren Jelani Nelson løst et gammelt datalogi-problem, meddeler universitetet.Det drejer sig om det såkaldte “Johnson-Lindenstrauss lemma,’ der er blevet anvendt som tommelfingerregel i årevis til at klarlægge, hvor meget man kan komprimere data uden at gå for meget på kompromis med kvaliteten.Ifølge universitet har der imidlertid altid været usikkerhed forbundet med læresætningen. Men det er der ikke længere.“Nu er det nemlig endegyldigt bevist, at ”Johnson-Lindenstrauss lemmaet” vitterligt er den bedste metode til komprimering af højdimensionel data,” lyder det fra universitetet.“Vi har nu en fuld matematisk forståelse af, hvor meget højdimensionel data kan komprimeres. Udover at dataloger ikke mere skal bruge tid på at forske i metoder til at komprimere data, betyder det også, at vi kan sætte alle kræfter ind på at gøre komprimeringsprocessen hurtigere. Datamængderne bliver kun større i fremtiden, så hurtigere algoritmer er essentielle for fremtidens arbejde med "Big Data", lyder det fra Kasper Green Larsen i en udsendt meddelelse fra universitetet.Kina vil sige nej til at det fremadstormende multiplayer-spil Battlegrounds vil kunne spilles på kinesisk jord.Playerunknowns Battlegrounds regnes for tiden for at være et af de mest fremadstormende spil og er blevet spået en stor fremtid.Spillet er et slags gladiator-spil, hvor deltagerne kæmper, til der kun er én tilbage.Og dette slagsmål til døden “afviger markant fra de socialistiske kerneværdier, den kinesiske kultur og de kinesiske, moralske regler,” lyder det fra de kinesiske myndigheder.De store teknologi-selskaber som Facebook, Google og Twitter skal være offensive, når det gælder bekæmpelsen af ekstremisme og politist misinformation.Det mener World Economic Forum, som peger på, at tech-firmaer direkte risikerer politisk indgriben, hvis de ikke skruer op for aggressiviteten i deres tilgang til de pågældende problemer, hvor de skal påtage sig en ‘mere aktiv selv-regulerende rolle,” som World Economic Forum kalder det.Og apropos: Facebook vil i dag fremvise dokumtation for den amerikanske kongres for, at 126 millioner Facebook-brugere har været udsat for russiske ‘disruption’-forsøg over to år - altså meddelelser skabt af russiske afsendere, der har sigtet mod at bevidst skabe uro i det amerikanske samfund.Facebook har tidligere haft en ide om, at balladen alene skyldtes 3.000 falske posts udbredt via 470 Facebook-kontoer. Men det viser sig altså nu, at omfanget har været meget større, i det Facebook nu vurderer, at det drejer sig om mere end 80.000 posts.