Bitcoinens værdi stryger mod nye rekorder: Nu koster én bitcoin 40.000 kroner

Trods advarsler om bitocin-boble sætter den digitale valuta nye rekorder.

Verdens mest udbredte krypto-valuta, bitcoin, har på ny sat kurs-rekord.Det skete mandag, da prisen for en enkelt bitcoin ifølge Bloomberg ramte 6.125 dollar, hvilket svarer til knap 40.000 danske kroner. Dermed strøg bitcoinen forbi tidligere kursrekorder på 5.000 og 6.000 dollar.Den nye kursrekord betyder ifølge Bloomberg, at den samlede værdi af bitcoin-markedet nu lyder på 100 milliarder dollar, eller knap 640 milliarder danske kroner. Dermed udgør bitcoinen halvdelen af det samlede marked for krypto-valutar.Bitcoinens værdi ser således ud til at trodse bekymringer fra Wall Street-veteranen og mange-milliardæren Warren Buffet, der i sidste uge advarede om, at den høje bitcoin-værdi er resultatet af en boble, der før eller siden vil kollapse.Krypto-valutaen etherum er med en samlet værdi på 29 milliarder dollar ifølge Bloomberg verdens næststørste krypto-valuta.Etherrums værdi er gennem den seneste uge steget med otte procent.Computerworld har tidligere beskrevet , hvordan etherums himmelflugt har betydet, at danske webshops bestormes af kunder, der ønsker at købe grafikkort, som kan bruges til at udvinde valutaen.Ikke desto mindre maner Lisa Su, der er administrerende direktør for chiproducenten AMD, der producerer hardware som bruges til bitcoin- og etherum-udvindingen, til besindighed.“Vi har en forventning om, at det er delvis sæsonbetinget, og derfor forudser vi, at efterspørgslen vil aftage en smule,” siger hun til Bloomberg.