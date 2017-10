BEC varsler kæmpeunderskud for første gang i årevis - står til at tabe 400 millioner kroner efter skat

Roskilde-virksomheden BEC varsler et kæmpe-underskud for årsresultatet for 2017.

BEC leverer it-løsninger til en række danske penge-institutter, har mere end 650 medarbejdere og omsatte i fjor for knap 1,4 milliarder kroner.BEC er opbygget som en slags andelsforening, som ikke har til formål at tjene penge.Derfor ligger selskabets resultat typisk omkring det runde nul. I fjor blev resultatet et minus på knap en million kroner. Året før et lille overskud på tre millioner kroner. Året før igen et overskud på syv millioner kroner.Til gengæld ligger EBITDA'en - altså driftsresultatet - typisk på mellem 280 millioner og 380 millioner kroner.Men sådan kommer det ikke til at gå i 2017.BEC varsler nemlig for første gang i årevis et dundrende underskud efter skat på mellem 350 millioner og 400 millioner kroner.Det sker, fordi BEC nedskriver sine udviklingaktiviteter med en halv milliard kroner.Nedskrivningen kommer, fordi Finanstilsynet ifølge virksomheden ‘udfordrer’ de såkaldte udtrædelsesgodtgørelser, som er de beløb, som pengeinstitutter skal betale til BEC, hvis de bliver lukket med kort varsel.Afskaffes disse godtgørelser, vil det BEC’s ‘forretnings- og økonomimodel udfordres, da den er baseret på fællesskab,” lyder det fra BEC.“BEC oparbejder ikke systematisk et overskud til dækning af en sådan hændelse. BEC er organiseret som en forening af pengeinstitutter, der samarbejder om fælles it-udvikling, uden at foreningen skal give overskud,” lyder det fra selskabet.BEC nedskriver i forbindelse med meldingen penge-institutternes konti til nul. De skal nu tilføre kapital for yderligere 80 millioner kroner.BEC understreger, at den daglige drift ikke vil blive påvirket af den massive nedskrivning“Dette er udelukkende et spørgsmål om, hvordan vi værdiansætter fællesskabets aktiver i lyset af det nye risikobillede,” meddeler Gert Jonassen, der er bestyrelsesformand for selskabet.