Skypes unge og “hippe” nye design sendes ud til Skype-brugere i dag

Microsofts lettere udskældte Skype for desktop-app går i dag ud af beta, men kun for en lille gruppe brugere

Annonce:



Annonce:

Det nye Skype-design startede på Android- og iOS-enheder.

Microsofts nye mere “unge” Skype-klient for privat-brugere forlader nu sin beta-test.Den nye version af Skype-version vil automatisk blive opdateret på Windows 10-computere (med version 1511 af Windows 10 eller ældre) og på Windows 7 og 8.Mac- og Linux-brugere kan følge dette link Andre med en opdateret Windows 10-computere har allerede fået opdateret sin Skype-app, og det vil ikke være muligt at få adgang til denne desktop-version. Det er kun en app til alle dem, der stadig holder fast i Windows 7 eller 8 samt Mac og Linux.Programmet er Microsofts forsøg på at presse Skype tilbage ind på markedet som en vigtig spiller på markedet for chat- og kommunikations-apps.Designet er mere moderne og kommer enten i et lyst eller mørkt tema med regnbue- eller pastelfarvede talebobler, levende animationer og en “story”-funktion, som du kender det fra Instagram eller Snapchat.Opdateringen skulle også bringe mere stabilitet og performance til programmet.Skype for Business er endnu ikke ramt af designskiftet.