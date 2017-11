Prøvekørt: Spændende skærm og skarpe højttalere gør Razer Phone til noget specielt

Gamer-brandet Razer har lanceret sin første smartphone, og efter at have prøvet telefonen, vil vi vurdere, at det er et ganske hæderligt første forsøg.

Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen har et hvidt Razer-logo på bagsiden, men du kan også købe en særlig RAzer-version, hvor logoet er korrekt neongrønt. Foto: Morten Sahl Madsen

Foto: Morten Sahl Madsen

Razer har lanceret en smartphone. En smartphone med et stort Razer-logo på bagsiden og med ekstra køling, så du kan spille på den i længere tid.Altså en gamer-telefon?Nej. En telefon til gamere.Forskellen er stor, forklarer Tom Moss, CEO hos Razers mobilafdeling, der også tidligere har været CEO hos smartphone-selskabet Nextbit, som Razer købte tidligere i år.“Forskellen er, at med en gamer-telefon burde der eksempel være controller-knapper til at styre spillet eller lignende. Den her telefon er en smartphone til gamere med alt, hvad en ægte gamer og underholdningsfanatiker har brug for, men den kan også sagtens give merværdi til mere almindelige brugere,” siger Tom Moss til Computerworld.Og vi må give ham ret, for selvom telefonen er Razers første smartphone (og Nextbit-folkenes anden telefon), så virker den både hæderlig udført og med oprigtigt smarte og nytænkende ideer.Foruden en lynhurtig Snapdragon 835-processor og 8 GB RAM er det særligt tre områder, hvor telefonen udmærker sig: Skærmen, højttalerne og softwaren.Telefonen har en 5.7 tommer stor skærm med en opløsning på 1.440 x 2.560 pixels. Det er ret almindeligt blandt andre toptelefoner, men hvad gør skærmen unik, er, at den er af typen Izgo LCD fra Sharp - det samme japanske selskab, der producerer skærmene til Razers bærbare computere.Og ligesom ved Razers computere har Razer Phone en opdateringsfrekvens på 120Hz.Det betyder i lægmandstale, at telefonen kan vise op til 120 billeder i sekunder, hvor alle andre smartphones inklusiv den svinedyre iPhone X kun kan vise 60 billeder i sekundet.Det er faktisk kun Apples iPad Pro (10,5), der også kan vise op til 120 billeder i sekundet, og de der har prøvet at stå med en iPad Pro ved, at den højere opdateringsfrekvens har en mærkbar effekt.Opdateringshastigheden er dynamisk, så ser du på et statisk billede i galleri-appen, skruer telefonen ned til 15-20 billeder i sekundet og sparer strøm.Når du derefter trykker på hjemknappen, bladrer rundt i menuerne og åbner et optimeret spil, stiger opdateringshastigheden til 90-120 billeder i sekundet og ser så blødt og lækkert ud, at det får en iPhone 8 eller Samsung Galaxy S8 til at se hakkende og forældet ud.Særligt i spil er det tydeligt. Uanset hvor kraftig en iPhone er, så kan den kun vise op til 60 billeder i sekundet. Jeg prøvede at spille på Razer Phone i spillet Riptide Renegade med en framerate på 101 igennemsnit, og det så langt flottere ud end på en iPhone.Det kræver dog, at apps ikke har låst sin framerate til 60 gps (billeder i sekundet), og derfor vil det ikke være til at mærke i alle spil.Tom Moss fortæller dog, at der allerede er mange spil, det fungerer hos. Blandt andet Pokemon Go, HeartStone og Van Glory.Selve telefonen er bygget i det samme metal som Razers bærbare Blade-computere, og den føles solid. Nextbits Robin-telefon var bygget i plastik og havde en ærgerlig tendens til at knække ret nemt, da den ikke havde en ramme af metal, men det er rettet i Razer Phone.Der er kun meget tynde sorte kanter langs telefonens skærm, men i top og bund er kanterne meget store og tydelige. Designmæssigt minder den lidt om Sonys Xperia-telefoner, men hvor Sonys top og bund ikke er andet en spildt plads, har Razer placeret et par relativt gigantiske højttalere.Det understøtter Dolby Atmos og er THX-certificeret, og ved en prøvelytning mod en iPhone 8 Plus kunne Razer Phone ikke kun spille højest, men lyden var også stadig klar og fyldig.Man kunne have frygtet, at Razer Phone var blevet gamer-ficieret, og at den var fyldt med kliché-fyldte ikoner og overflader, men nej: Razer har holdt sig tilbage og endda gjort noget smart.Istedet for at bruge tid og penge på at udvikle en grafisk brugerflade, har Razer i stedet indgået et samarbejde med udvikleren af den mest benyttede tredjepart-launcher (en app, der ændrer brugerfladen i Android) kaldet Nova Launcher.Det betyder, at softwaren langt hen ad vejen ligner “ren” Android uden indblandinger, men at du har flere opsætningsmuligheder end på eksempelvis en Pixel-telefon fra Google.Et sted, hvor Razer ikke har haft fokus, er på kamerafronten. Den tog fine fotos med det dobbeltløbede kamera (en vidvinkel og en zoom) med hver 12 megapixel, men billedsensoren er den samme, som der sad i Samsungs S7-telefon.“Telefonen vil tage flotte fotos, men hvis du leder efter en telefon, der tager de bedste fotos, så skal du kigge andetsteds,” forklarede Tom Moss, da vi spurgte ind til, hvorfor han slet ikke havde nævnt kameraet i hans e-til-en-præsentation.Telefonen bliver sat til salg i Danmark fra den 17. november til en pris på 5.899 kroner.