Liveblog fra Atea-sagen: Nu handler det om middage på dyre Michelin-restauranter

Rene Clausen, tidligere it-driftsschef i Region Sjælland. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af 'særlig grov beskaffenhed.



Michael Steen Hansen, tidligere koncern it-direktør i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Michael Mølkær Jensen, tidligere konstitueret it-direktør (udviklingschef) i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Carsten Viggo Willum Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Claus True Hougesen, tidligere koncernchef i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Peter Hillingsøe Trans, tidligere CEO i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.