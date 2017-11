Microsoft klar med Surface Pro-tablet med indbygget 4G/LTE-modem til ansatte på farten

Microsoft kommer nu med en version af selskabets populære Surface Pro-tablet med indbygget LTE-modem, så du altid kan være forbundet til internettet

En generel mangel på Microsofts Surface Pro-tablet har længe været manglen på LTE-modem, så man altid kan være online.Det ændrer sig fra 1. december, hvor Microsoft udgiver en ny version af sin Surface Pro-tablet med indbygget LTE-modem.Modellen, der får det mundrette navn “Surface Pro with LTE Advanced,” byder på et Cat 9 LTE-modem (et Snapdragon X16-modem) med en hastighed på op til 450 mbps.Den er desuden udstyret med eksempelvis en af Intels i5-processorer, 4GB RAM og 128 GB SSD, men den findes også i en dyrere og bedre udstyret version med 8GB RAM og 256 GB SSD.Produktet er hovedsageligt rettet mod erhvervskunder, der konstant har behov for at være online på steder, hvor der ikke er WiFi tilgængeligt.I en verden hvor det ikke længere koster spidsen af en jetjager at gå på nettet i eksempelvis EU-området, kan en computer med indbygget LTE give gode muligheder.Microsoft har ikke meldt ud, hvad batterilevetiden vil være på den nye LTE-version, men den almindelige Surface Pro med en i5-processor holder til cirka 13 timer. Et LTE-modem vil dog have en negativ effekt på batterilevetiden.Surface Pro with LTE Advanced udkommer til december - også I Danmark - men prisen er endnu kun oplyst i dollars. Prisen starter på 1.149 dollars - direkte omregnet 7.350 kroner (uden dansk moms og told).