Digitalisering vil ændre hele shipping-branchen, når kæmpe-skibene kommer: De fleste container-rederier vil forsvinde

Inden længe vil vi se de første gigantiske , selv-sejlende containerskibe med plads til 50.000 containere stævne ud. Digitaliseringen vil ændre rederi-branchen fuldstændigt, lyder det i ny rapport.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Det er ikke kun bilbranchen, der står over for store forandringer i kraft af øget digitalisering og udnyttelse af machine learning.Samtidig med at de selvkørende biler er på vej frem, sker der også store ting i skibsbranchen, hvor selv-sejlende kæmpeskibe kommer til at dominere fremtidens markeder.Sådan lyder det i en rapport fra konsulenthuset McKinsey, som vurderer, at kæmpeskibe, der hver kan medbringe 50.000 skibscontainere, sammen med drone-lignende flydende containere vil kunne dominere verdenshavene om 50 år.Samtidig vurderer McKinsey, at der om 50 år kun vil være tre-fire store container-rederier tilbage i verden, som til gengæld vil dominere markedet ret massivt.Skibs-branchen er faktisk allerede på trapperne med de selvsejlende skibe, som vi kan vente i danske farvande inden for ganske få år.Mere interessant er det måske, at digitaliseringen ifølge McKinsey vil føre til totalt opbrud i shipping-branchen, hvor de store selskaber inden for de kommende år vil blive udfordret af nye og innovative selskaber, som meget vel kan blive tech-selskaber.Fremtidens ganske få store container-rederier vil opstå som følge af konsolideringer og opkøb. Og de vil have et meget stærkt fokus mod værdiskabelse for deres kunder, ligesom de meget vil kunne være drevet af tech-giganterne.“Fragt-transport som stand-alone-business vil være stort set udryddet i takt med, at digitale interaktioner vil reducere behovet for dette. Alle vindere, der vil være tæt forbundne via data-økosystemer, vil have fuldt digitaliserede kunde-interaktioner og styresystemer,” lyder det fra McKinsey.Ifølge McKinsey er netop forbedringen af kunde-servicen af stor betydning. For det er netop her, at de store etablerede tech-giganter i dag rykker meget hurtigt.McKinsey anbefaler i rapprten, at shipping-selskaberne investerer i ‘digitale teknologier til at differentiere deres produkter, fjerne barrierer i værdikæderne, forbedre deres kunderservice, øge produktitiveten og minimere deres omkostninger.“Der er risiko for, at tech-giganter og digitale disruptorer vil erobre det meste af den værdi, der ligger i kunde-forhold, ved at rykkke hurtigere end de etablerede spillere,” lyder det fra McKinsey.Samtidig vurderer konsulenthuset, at fragt-selskaberne om 50 år vil have udviklet deres tjenester til også at omfatte den såkaldte ‘last mile-delivery’ - altså leveringen helt ud til slutkunderne. Dette vil måske kunne foregå med drone.Flere af verdens store shipping-selskaber er allerede begyndt at forberede sig på denne udvikling.Herhjemme har A.P. Møller-Mærsk indsat den tidligere SAP-topchef JIm Hagemann Snabe, som bestyrelsesformand. Det er den klare hensigt, at han skal bruge sin viden om digital innovation og digitale processer til at udvikle Mærsk i en mere digital retning.Mærsk har afsat hele 5.5 milliarder kroner om året til øget digitalisering. Og investeringerne skal blandt bruges på at udvikle nye metoder og ny forståelse til at kunne bekæmpe ikke mindst Amazon, som for tiden er på mange af de store ‘gamle’ selskabers læber som en af de største trusler.Det gælder også for Mærsk, selv om Amazon jo slet ikke ejer skibe. Men måske kan komme til det.McKinsey anbefaler, at shipping-firmaer også fokuserer på integration. For de næste løsninger og systemer vil være sammenhængende på tværs af funktioner og siloer.Eksempelvis mener McKinsey, at der kan være fordele i at koble store skibe bedre sammen med havnenes infrastrukturer for at øge transparensen, når det gælder skibsankomster og -afgange, losning, pakning, læsning og lignende.Det er en tilgang, som i dag i meget høj grad bliver skubbet frem af selskaber som Microsoft, der i dag udvikler med netop tanke på de sammenhængende universer.Rolls Royce bedyrede for mere end et år siden, at vi ville se de første store besætningsløse kæmpefragtskibe på verdenshavene inden 2020.Fordelene er mange: Uden besætning er der plads til mere last, da der ikke skal afsættes plads på skibet til kahytter, kabys og andre opholds-områder. I stedet kan hele skibet udnyttes til at stable containere.Uden mandskabs-områder vil skibene desuden blive langt lettere, ligesom selve skibskonstruktionen vil meget enklere, da store dele af et skib i dag er bygget alene til forplejning af mandskabet.Forenklingen vil dermed føre til mindre vedligeholdelsesbehov, hvilket vil minimere omkostningerne, tidsforbruget og risikoen for nedbrud, hedder det.Skibene vil samtidig blive billigere at bygge.Desuden vil rederierne slippe for at skulle håndtere den ret omfattende logistiske håndtering af besætningsmedlemmer, der skal rejse til og fra påmønstrings-steder over alt i verden, ligesom de selvfølgelig vil kunne spare anseelige beløb i løn-omkostninger.Også den amerikanske flåde arbejder på at udvikle selvsejlende skibe. Flåden har allerede søsat skibet Sea Hunter, som ubemandet kan sejle togter på op til tre måneder.Du finder McKinsey-rapporten her: How container-shipping could reinvent itself for the digital age.