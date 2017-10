Kunderne forlader YouSee i stor stil: Sådan vil telegiganten stoppe kundeflugten

Interview: Der er frafald af kunder på alle fronter i TDC Group. Mobilforretningen reddes kun af de 83.000 kunder, TDC fik med købet af Plenti - og de giver i første omgang ikke overskud. Finansdirektør Stig Pastwa tror dog på, at kunderne godt kan se værdien i telekoncernens mange tiltag.

TDC Group har svært ved at holde på kunderne - og det er hele vejen rundt i telekoncernens mange forretningsområder.TDC Group mistede i årets tredje kvartal 20.000 fastnetkunder, 18.000 tv-kunder og 7.000 bredbåndskunder.Mobilforretningen gik frem med 75.000 kunder, men kvartalsregnskabet strækker sig også over den periode, hvor TDC Group købte Plenti og dermed fik 83.000 nye mobilkunder.Derfor er det værd at bemærke, at TDC uden købet af Plenti og de 83.000 kunder fra det selskab faktisk ville have haft en tilbagegang i antallet af mobilkunder også.“Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at vi går tilbage,” siger Stig Pastwa, koncerndirektør og CFO i TDC Group, til Computerworld, efter at selskabet i dag har offentliggjort regnskab for årets tredje kvartal.“Men de initiativer, vi har - eksempelvis at sikre det bedste netværk - er noget, vi tror på, at vores kunder sætter pris på,” tilføjer Stig Pastwa.Stig Pastwa forklarer, at der er flere ting, der spiller ind i forhold til mobilkunderne:“Det her kvartal er også et kvartal, hvor vi har haft effekten af, at vi har hævet priser som følge af EU-roaming-reguleringen. Sådan noget skaber nogle gange forrykninger, hvor nogle kunder træffer et valg om at prøve et abonnement et andet sted.”“Vi håber selvfølgelig på, at vi kan vise dem, at det var meget bedre der, hvor de var, og at de kommer tilbage,” forklarer TDC-direktøren.“Og så håber vi også at se en normalisering: Vi har det stærkeste netværk, og vi fortsætter med at investere i det. Og vi leverer gode løsninger med eksempelvis Telmore Play og i YouSee, så der er nogle ting, der gør, at vi tror på, at vi igen kan levere vækst på mobilområdet.”“Først og fremmest kan jeg sige, at som vi også skriver i regnskabet, så får det en negativ effekt for vores regnskab for Q4. Det er mest fordi, at kunderne stadig er på 3’s netværk.""Så vi får først en regnskabsmæssig positiv effekt ud af det, efterhånden som de kommer over på vores netværk.”“Men vi kan jo se, at det er kunder, der går op i entertainment og i dataforbrug. Og de går op i, at deres adgang til det virker. Det er tre væsentlige parametre for kunderne, så vi satser benhårdt på, at vi skal levere et mindst ligeså godt produkt, som de kommer fra - og jeg tør også godt love, at det på nogle parametre bliver bedre.”“Umiddelbart ser jeg det som en enkeltstående mulighed, der var, hvor der var en sælger, der gerne ville sælge, og hvor det var relevant at købe til den pris, vi blev enige om.”“Det var ikke sådan, at vi var aktive ude i markedet, men vi slog til, fordi nogen ønskede at sælge, og vi kunne blive enige om en pris.”“Men ellers er vores fokus, som det har været i de seneste år, på de eksisterende kunder. Der er fokus på at levere gode løsninger og produkter til dem og på løbende at forbedre vores kundeservice og komme med nye digitale services.”“Forhåbentlig kan det så skabe nogle ambassadører, så vi kan få nye kunder ind, men det er faktisk på de eksisterende kunder, at vi har vores hovedfokus,” forklarer Stig Pastwa til Computerworld.