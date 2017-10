Samsung skifter ud på (næsten) alle topposter: Lover kæmpe-udbytter til aktionærerne

Sydkoreanske Samsung Electronics skifter ud på stort set alle de vigtige topposter i en tid, hvor pengene vælter ind.

Verdens største producent af smartphones og halvledere, sydkoreanske Samsung Electronics, har tirsdag skiftet topcheferne for de tre hoved-forretningsområder samt finansdirektøren ud.Selskabet meddeler desuden, at de to mange-årige koncernchefer - J.K. Shin og Yoon Boo-keun - inden længe vil trække sig fra deres stillinger.Der er med andre ord total udskiftning af den gamle ledelse af det store firma, som nu må vige pladsen.Samsung meddeler selv, at der er tale om ‘en yngre generation af ledere,’ som nu overtager ansvaret.Samtlige de nyudnævnte chefer er dog sidst i 50’erne og har gennem en menneskealder arbejdet sig op gennem geledderne i Samsung.De tre hoved-forretningsområder er Device Solutions (komponenter som hukommelses-chip og Samsungs store indtjeningsmotor), IT and Mobile Communications samt Consumer Electronics.Nye chefer for divisionerne bliver henholdsvist den 59-årige Kim Ki-nam, den 56-årige Koh Dong-jin og den 56-årige Kim Hyun-suk.De tiltræder alle med omgående virkning.Samsung har i de seneste måneder været genstand for en del uro. I september blev selskabets næstformand, barnebarn til stifteren og en af Sydkoreas rigeste personer, Lee Jae-Yong, idømt fængsel for bestikkelse og korruption.Det skete i en spektakulær sag, som du kan læse mere om her:Det er dog ikke noget, der ser ud til at have påvirket selskabets indtjening.Den er for det netop overståede kvartal faktisk tredoblet i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor, mens omsætningen er steget med 29,8 procent.Samtidig med udnævnelserne af de nye topchefer, bedyrer Samsung, at selskabet fra og med næste år og til og med 2020 vil fordoble den dividende, som selskabet udbetaler til sine aktionærer.I 2018, 2019 og 2020 er det således planen, at Samsung vil udbetale 9,6 milliarder won om året til aktionærerne. I alt vil Samsung udbetale 166 milliarder kroner i dividende.Ligeledes vil selskabet øge sine investeringer til opførelse af nye fabrikker og datacentre, hedder det.Dividenden ligger ifølge Reuters dog fortsat i den lave ende i forhold til Apple og Microsoft, der begge udbetaler langt mere af overskuddet til ejerne.