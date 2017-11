YouSee om manglende gerningsmand i nytårs-sagen: “Vi ser fremad, og det har vi sådan set gjort længe”

Politiet har droppet sigtelsen mod en mand i sagen om YouSees store nytårsnedbrud. YouSee selv har fokus på at højne sikkerheden og vælger nu at se fremad.

I september meldte Københavns Politi ud, at man havde besluttet at droppe sigtelsen mod en dansk mand, der har været sat i forbindelse med det store nedbrud hos YouSee nytårsaften.YouSee og TDC Group forklarede efterfølgende til Computerworld, at man ved, hvad der skete ved det store nedbrud nytårsaften, og også hvordan det skete.Man ved bare ikke, hvem der stod bag. Og der er fortsat ikke fundet en gerningsmand her i november.Stig Pastwa, koncerndirektør og CFO i TDC Group, forklarer, at YouSee har sat gang i en række tiltag i kølvandet på nedbruddet med henblik på at hindre, at det kan ske igen:“Helt tilbage fra før, at det her skete, har vi øget vores indsats og vores investeringer i hele vores cyber security-setup, og selvfølgelig har vi på toppen af det været inde og efterrationalisere og se på, om vi kan gøre endnu mere.”“Vores investeringer både i udstyr, personale og udvikling af processer og så videre er øget ganske gevaldigt - også med ansættelsen af en ny CISO, en cyber security officer.”“Alt det bygger op til, at vi skal være både forudseende og beskyttende i forhold til vores kunder. Det gælder på tv, som det gælder andre områder, og det gælder både den fysiske adgang såvel som cyber-adgang. Så vi har stort fokus på det,” siger Stig Pastwa.“Vi ser fremad, og det har vi sådan set gjort længe.”“Det er jo en sag, der er overleveret til politiet, og det er dem, der har valgt at sige, at man ikke mener, at man kan opretholde en sigtelse. Det er politiets valg.""Vi har egentlig ikke gjort andet end at supportere politiet, hvis de er kommet med forespørgsler.”“Så vi har egentlig længe set fremad og kigget på, hvordan vi sikrer vores forretning, og at vi har en forretning, der kører,” siger Stig Pastwa til Computerworld.