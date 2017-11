Netcompany i stor ledelsesrokade: Indsætter tidligere Nokia-boss som bestyrelsesformand og udnævner landechefer

André Rogaczewski fortsætter som øverste leder for Netcompany, der hiver en finsk Nokia-veteran ind som bestyrelsesformand og udnævner en række landechefer.

Efter opkøbet af Hunter Macdonald i England rykker Netcompany nu rundt i virksomhedens øverste lag. Bestyrelsen udvides med tidligere finsk Nokia-boss, og der er udnævnt landechefer på de nye markeder.

Det kan være med til at vække interessen hos de udenlandske investorer ved en børsnotering, og med dagens udvidelse af bestyrelsen og udnævnelse af landechefer ligner det, at André Rogaczewski også er i færd med at toptune ledelsen til ikke bare et stort internationalt togt, men også en børsnotering, der skal bemærkes af andre end danske privatinvestorer og pensionskasser.



Hos fremadstormende Netcompany har man lagt kabale på ledelsesgangen.Virksomheden, der herhjemme vinder offentlige udbud på stribe, har ikke bare vind i sejlene på det danske marked. Netcompany er den seneste tid også begyndt at kigge ud over Danmarks grænser.Efter det seneste opkøb af engelske Hunter MacDonald vælger virksomheden nu at udvide i toppen."I forhold til videre vækst står vi nu med et rigtigt stærkt hold både i forhold til bestyrelse, koncerndirektion og daglig ledelse i de enkelte lande,” siger Netcompanys topchef André Rogaczewski.Det sker helt konkret ved, at bestyrelsen udvides, og for bordenden sætter den finske Nokia-veteran Pekka Ala-Pietilä sig.Han kom til Nokia allerede i 1984 og blev i 1994 chef for det finske mobilmirakel Nokias mobiltelefonsdivision. Finnen, der efterfølgende indtog en absolut toppost i Nokia, sidder altså nu til bestyrelsesbords med resten af Netcompany-toppen, der altså har valgt at udvide bestyrelsen.”Med valget af Pekka Ali-Pietalä som formand tilfører vi tung erfaring og kompetence i forhold til at opbygge en international organisation," siger André Rogaczewski.Det er dog ikke kun i bestyrelseslokalet, at der sker ting og sager i Netcompany, der den seneste tid er begyndt at række blikket mod udlandet.Virksomheden er nemlig engageret i både Norge, Polen og senest England, hvor Netcompany for omkring to uger siden kunne oplyse, at man havde foretaget et opkøb.Det drejede sig om Hunter Macdonald, der med sine 350 ansatte både gav Netcompany en billet ind på markedet for offentlig it i England og en samlet medarbejderstab, der har rundet 1.500 medarbejdere.Med engagement på flere markeder omkring i Europa har Netcompany da også valgt at foretage ændringer i måden, virksomheden ledes på.Hvert land er partnerdrevet og både i Danmark, Polen, Norge og Storbritanien er der nu udnævnt landechefer.Med den engelske invasion udvider Netcompany sit imperium og flere har da også gennem længere tid spekuleret i, hvor langt it-succesen er fra en børsnotering.De internationale opkøb tyder på, at topchef