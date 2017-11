Morgen-briefing: NNIT vinder strategisk vigtig udenlandsk ordre / Skat: Vi har inddrevet flere penge efter EFI blev skrottet / Alle Android-brugere kan nu downloade Samsungs browser

NNIT vinder strategisk vigtig ordre. Skat: Vi har inddrevet flere penge efter EFI blev skrottet. Alle Android-brugere kan nu downloade Samsungs browser. Sony har enorm succes med PS4. Atea-sagen fortsætter i dag.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.NNIT har landet en fem-årig aftale med schweiziske Lonza om levering af infrastruktur, meddeler selskabet.Ordren er på et to-cifret millionbeløb, men er alligevel vigtig, fordi den ifølge NNIT er selskabets første aftale “om international outsourcing af infrastruktur i life science segmentet udenfor Danmark,” som det hedder.Med i aftalen følger ansvaret for håndtering af to datacentre i Schweiz samt Lonzas globale LAN, server og storage-setup.“Underskrivningen med Lonza markerer en vigtig milepæl på NNIT’s vej mod at blive en anerkendt leverandør af reguleret it til den internationale life-science-industri,” lyder det fra NNIT, der har som mål at mindske den i dag fortsat store afhængighed af Novo Nordisk, som er NNIT’s største kunde.Skat meddeler i sin såkaldte kvartalsredegørelse for de offentlige restancer, at der er blevet inddrevet flere penge per måned efter det omstridte inddrivelsessystem EFI blev skrottet, end før det blev skrottet.Skat har ifølge sig selv nemlig inddrevet gennemsnitligt 520 millioner kroner per måned i det seneste år. Før EFI blev skrottet, blev der i snit inddrevet ‘450-500 millioner’ kroner måneden, lyder det fra Skat i denne meddelelse EFI-systemet - ‘Et fælles inddrivelsessystem’- står i dag som en af Danmarkshistoriens største it-skandaler med en samlet regning på mere end en milliard kroner.Samsung åbner for første gang, at alle Android-brugere fra version 5.0 og frem kan downloade selskabets egen browser, den såkaldte Samsung Internet-browser.Browseren er oprindeligt udviklet til selskabets Galaxy-enheder, men anvendes i dag også i Pixel- og Nexus-telefoner.De store browsere i Android-verdenen er i dag Chrome og Firefox.Samsung bedyrer, at Samsung Internet differencierer sig fr ade to øvrige ved dens kvaliteter inden for sikkerhed og privacy. Der er blandt andet mulighed for at installere ad-blocking-servics og en ad tracking-blocker.Sony har kæmpesucces med salget af selskabets fire år gamle spilkonsol, PS4.Der er i de seneste tre måneder blevet solgt 64,5 millioner eksemplarer af maskinen, viser Sonys Q2-regnskab. I Q1 blev der solgt 63,3 millioner maskiner.Sammenlignet med salget af forgængeren, PS3, er der da også tryk på. Fire år efter lanceringen af PS3, var der blevet solgt 33,7 millioner eksemplarer - altså godt det halve af antallet solgte PS4-maskiner i samme periode.Intet fra Sonys spilkonsol-fabrik har dog slået PS2’eren. Fire år efter lanceringen i 2000 var der blevet solgt 81,4 millioner PS2-konsoller.PS2 er den mest solgte spilkonsol nogensinde, i det er der i alt er blevet solgt 157,7 millioner maskiner på verdensplan siden lanceringen.Til sammenligning er der indtil videre blevet solgt 31 millioner Xbox One-konsoller, mens der er blevet solgt 6,25 millioner Nintendo Switch-konsoller.Den store Atea-retssag fortsætter i dag i Retten i Glostrup, hvor afhøringerne af de syv tiltalte fortsætter. De er tiltalt for bestikkelse i forskelligt omfang i forbindelse med deres tidligere ansvarsområder som chefer i henholdsvist Atea og Region Sjælland.I sidste uge blev afhøringerne af de tidligere Atea-topfolk indledt. Når de er færdige, indledes afhøringerne af de tidligere it-chefer i Region Sjælland, Michael Steen Hansen, Rene Clausen og Michael Mølkær Nielsen.Computerworld er på plads i retssalen, når sagen indledes onsdag formiddag.