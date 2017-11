Targit skifter direktøren ud: Tidligere EG-boss Leif Vestergaard bliver ny topchef

Nordjyske Targit indsætter med omgående virkning tidligere EG-chef Leif Vestergaard som ny direktør.

Det nordjyske BI-hus Targit skifter med omgående virkning ud på topposten.Ud ryger nu administrerende direktør Ulrik Pedersen. Og ind kommer Leif Vestergaard, der er tidligere CEO i EG.“I forbindelse med den omfattende vækststrategi i Targit føler bestyrelsen, at en CEO med stor erfaring vil være den rigtige til at styre den næste fase af Targits udvikling,” lyder det i en udsendt pressemeddelelse fra selskabet.Her peger Targits bestyrelse på, at Leif Vestergaard er en 'erfaren CEO,' som har bevist, at 'han er i stand til at gennemføre meget ambitiøse vækstplaner.""Og vi føler os trygge ved, at han evner som leder vil styrke Targits ledelsesteam yderligere," lyder det fra bestyrelsesformand Claus Thorsgaard i meddelelsen.Leif Vestergaard var i 12 år administrerende direktør for EG, men stoppede pludseligt for et års tid siden, da EG’s bestyrelse ‘ønskede at accelerere udviklingen i selskabet,’ som det hed.Han fortsatte dog som rådgiver for selskabet.Targit blev i februar solgt til kapitalfonden GRO Capital for et tre-cifret millionbeløb.I den forbindelse fratrådte selskabets stifter og administrerende direktør Morten Sandlykke, der havde stået i spidsen for selskabet i 20 år.Istedet blev Ulrik Pedersen indsat som direktør. Han har været ansat i Targit i mange år og har fungeret som både CTO og COO i selskabet.Dengang var der dog ikke lagt op til, at Ulrik Pedersens tid som CEO skulle blive kort.I hvert fald meddelte GRO Capital dengang, at Ulrik Pedersen ‘fremover i et tæt samarbejde med GRO Capital skal videreudvikle Targit.’Targit har hovedkontor i Hjørring, men har i de senere år satset stort på at komme ind på det amerikanske marked og har blandt andet kontor i Boston, hvor Morten Sandlykke har boet i en årrække.GRO Capital har tidligere fortalt til Computerworld, at målet er at få Targit til at ekspandere yderligere.“Det indebærer i hvert fald et fokus på nordeuropa og USA og øget indsats på direkte salg og gennem partnerskaber,” har partner i GRO Capital fortalt til Computerworld.