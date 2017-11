Targits nye direktør skal gennemføre ambitiøs vækstplan: "Vi tror på, at potentialet er endnu større"

Leif Vestergaard skal som ny direktør i Targit stå i spidsen for en ambitiøs vækstplan, der skal gøre virksomheden salgsklar.

“Den opgave, jeg er hyret ind til, er at få forretningen til at vokse.”Så ligetil er meldingen fra Leif Vestergaard, der er tidligere topchef i EG, og som netop er blevet ansat som administrerende direktør for den nordjyske it-succes Targit.Her tager han over efter Ulrik Pedersen, der ved samme lejlighed er røget ud.Targit blev i februar opkøbt af kapitalfonden Gro Capibal for et trecifret millionbeløb, og ifølge Leif Vestergaard har kapitalfonden en ambition om at Targit skal videresælges i løbet af en tre- til seks-årig periode.“I første omgang skal jeg lave en strategi med vores ejere, og bagefter skal vi igang med at eksekvere på en vækstplan, der bliver ambitiøs,” siger Leif Vestergaard til Computerworld og uddyber:“Vi skal finde vores position på business intelligence-markedet, og den position skal gøres tydelig, så alle ved, hvorfor de lige præcis skal vælge Targit.”“Targit har jo som en af de få danske it-virksomheder haft succes med at komme udover landegrænserne og har også haft rigtig fin vækst i mange år. Men kapitalfonde er jo ambitiøse, og derfor skal den vækst accelereres. Vi tror på, at Targits potentiale er endnu større,” siger Leif Vestergaard.Han forklarer, at væksten kommer til at ske i en kombination af nye markeder og nye kundegrupper.Men Leif Vestergaard afviser, at der er aktuelle planer om at fyre medarbejdere og dermed slanke organisationen.“Alle virksomheder kan trimmes, men Targit lavede en trimning af organisationen allerede før sommerferien, så det er ikke det, der står øverst på agendaen,” siger Leif Vestergaard.