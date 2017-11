904 læsere i afstemning om Apple Pay: Så mange har nu aktiveret Apple Pay

En uge efter lanceringen af Apple Pay i Danmark er det under hver femte læser af Computerworld, der har aktiveret løsningen. Se resultatet af afstemning med 904 deltagere.

Det spørgsmål stillede vi til læserne af Computerworld præcis en uge efter, at Apple den 24. oktober gik i luften med betalingsløsningen Apple Pay her i Danmark.Interessen for Apple Pay har været stor, og debatten om argumenterne for og imod Apple Pays relevans som betalingsløsning i Danmark er da også rødglødende:Jyske Bank-topboss Anders Dam skrev tirsdag på Twitter:“Kunderne i JB har kunnet tilmelde sig Apple Pay i een uge. Aldrig før har så mange kunder på så kort tid taget imod et servicetilbud fra JB.”Det i sig selv siger dog ikke så meget om, hvor mange der har valgt at aktivere Apple Pay i forhold til de andre betalingsløsninger på markedet.Eksempelvis skal man huske på, at det kun er kunder i Nordea og Jyske Bank, der indtil videre kan anvende Apple Pay.Derudover understøttes Apple Pay også kun på iPhone 6 eller nyere samt på Apple Watch.Resultatet af Computerworlds afstemning viser da også et lidt mere nuanceret billede af, hvordan det går med Apple Pay i Danmark her en uge efter, at løsningen blev gjort tilgængelig.Der er afgivet 904 stemmer, og afstemingen viser blandt andet, at mindre end hver femte på nuværende tidspunkt har aktiveret Apple Pay.Knap 28 procent af deltagerne i afstemningen svarer da også, at de ikke har aktiveret Apple Pay, fordi deres bank ikke understøtter løsningen.Der er også over 34 procent, der hverken har en iPhone eller et Apple Watch, hvorfor Apple Pay heller ikke er relevant.Herunder kan du se resultatet af afstemningen: