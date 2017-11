Microsofts futuristiske HoloLens-headset kommer til Danmark

HoloLens-headsettet kommer til Danmark til december. Lige så avanceret headsettet er, lige så høj bliver prisen.

Grundfos og Rambøll bruger allerede HoloLens



”Vi er i dialog med flere store industrivirksomheder i Danmark, som ser stor værdi i at anvende Microsoft HoloLens til at datavisualisere større projekter og skabe overblik. Tænk eksempelvis at fremvise en prototype til forskellige interessenter på et tidligt stadie i et byggeprojekt eller under udvikling af et nyt produkt. Det kan optimere processor, spare ressourcer og skabe gennemsigtighed, og stort set alle større produktionsvirksomheder bliver overrasket, hver gang de prøver Microsoft HoloLens,” siger Mads Troelsgaard, CEO, Unity Studios i en pressemeddelelse fra Microsoft.

Microsoft har oprettet HoloLens Partner Program for de bedst kvalificerede udviklere og partnere, som hjælper virksomheder med at udvikle forretningen gennem Mixed Reality-brillerne. Første medlem i Danmark er Unity Studios, og forventningen er flere nye partnervirksomheder den kommende tid.

Microsofts avancerede augmented reality-headset, HoloLens, kommer til Danmark fra den 1. december.HoloLens er en selvstændig computer bygget ind i et headset, som via sit gennemsigtige visir kan vise virtuelle hologrammer, der svæver i den virkelige verden.Headsettet måler dine omgivelser via en række af kameraer og infrarøde sensorer, og HoloLens kræver ikke en forbindelse til en computer for at fungere. Det ér en selvstændig computer med tilhørende HPU: Holographic Processing Unit - den første af sin slags.De nuværende udgaver af HoloLens blev i første omgang kun solgt i udvalgte lande heriblandt USA og England. Nu åbnes der så op for salget til 29 lande i Europa, heriblandt Danmark, Sverige og Norge.Headsettet fik en surprice-launch tilbage i 2015. Trods sin udvikler-status er headsettet primært rettet mod virksomheder, der blandt andet kan bruge headsettet til visualisering af produkter eller projekter.I Danmark har Grundfos og Rambøll taget HoloLens i brug med hjælp fra partnervirksomheden Unity Studios, som har hentet produktet hjem fra udlandet.Unity Studios oplever en stigende efterspørgsel efter Microsoft HoloLens fra store industrivirksomheder i Danmark.HoloLens kommer i to udgaver: En developer-version med en "Clicker-fjernbetjening" til 24.899 kroner og en "Commercial Edition" med Clicker-fjernbetjening til den nette sum af 41.499 kroner.Du kan herunder se en video, hvor Computerworld afprøver HoloLens, ligesom du kan se en video, hvor vi taler med tech-evangelisten Thomas Poppelgaard om, hvad man kan bruge HoloLens til.