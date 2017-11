Nye priser for .dk-domæner: Nødvendigt at hæve prisen på grund af stigende omkostninger

Det bliver fremover lidt dyrere at eje et .dk-domæne, oplyser DK Hostmaster.

Hvis du ejer et .dk-domæne eller ønsker at erhverve dig et, må du forberede dig på fremover at skulle betale lidt mere for domænenavnet.Det oplyser DK Hostmaster, der administrerer .dk-domænerne.Prisen for et .dk-domænenavn stiger den 1. januar 2018 fra 45 kroner til 50 kroner årligt, og selvom det ikke er en voldsom prisstigning, er den nødvendig, lyder det fra DK Hostmaster.”I rigtig mange år har vi undgået prisstigninger, men generelt stigende omkostninger og behov for et højere investeringsniveau betyder, at det nødvendigt at hæve prisen,” udtaler Jakob Bring Truelsen, administrerende direktør i DK Hostmaster i en pressemeddelelse.”Havde vi fulgt den almindelige prisudvikling siden 2007, skulle et .dk-domænenavn i dag koste knap 53 kroner. Jeg er meget tilfreds med, at vi er i stand til at holde den nye pris under det niveau.”