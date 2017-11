KMD købte sikkerhedsfirmaet Neupart for få år siden - men skiller sig nu af med det igen

Foto: Dan Jensen.

KMD ikke længere den rette ejer af Neupart, oplyser KMD, der derfor sælger Neupart.

I juli 2015 købte KMD det danske sikkerhedsselskab Neupart med 13 ansatte. Nu sælger KMD dog Neupart igen.KMD oplyser, at Neupart bliver et selvstændigt selskab som et led i etableringen af KMD Business - KMD's nye strategiske forretningsenhed på erhvervsmarkedet.“Neupart er blevet solgt til private investorer med den daglige leder, Jakob Kjestrup Holm Hansen, i spidsen,” skriver KMD i en meddelelse om Neuparts fremtid.“Vi har som led i etableringen af den nye KMD Business enhed justeret på den strategiske retning af vores erhvervssatsning. Det betyder, at vi har vurderet, at det strategiske match mellem KMD og Neupart ikke længere er optimalt,” udtaler Helle Huss, direktør i KMD Business.“Vi har været glade for at have Neupart som en del af vores forretning, men fremadrettet er KMD ikke længere den rette ejer af Neupart. Vi har stor tiltro til, at det nye ejerskab med Jakob Kjestrup Holm Hansen i spidsen har de rette forudsætninger for at fortsætte en positiv vækstrejse for Neupart.”KMD skriver videre, at Neuparts portefølje af produkter, kunder og partnere følger med over i det nye selskab.De 12 medarbejdere skifter samtidig arbejdsplads fra KMD til det nye selvstændige selskab.De nye ejere af Neupart er ifølge meddelelsen fra KMD en gruppe private investorer, herunder den daglige leder, Jakob Kjestrup Holm Hansen.Jakob Kjestrup Holm Hansen fortsætter som CEO for det nye selvstændige selskab, lyder det fra KMD.“Vi har forståelse for, at KMD har valgt at justere den strategiske kurs, og udskillelsen er foregået ganske gnidningsfrit. Jeg og alle medarbejderne ser frem til at fortsætte med at udvikle Neupart. Vi kommer til at styrke vores fokus på at levere enkle og pragmatiske løsninger inden for informationssikkerhed og compliance, som der er et godt potentiale i for vores forretning,” udtaler Jakob Kjestrup Holm Hansen selv.