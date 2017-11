Har du stadig Windows 7 eller 8? Bestemte Windows-brugere kan stadig nå at opgradere gratis til Windows 10

I cirka en måned endnu kan en bestemt gruppe Windows-brugere få en gratis opgradering til Windows 10 fra 7 eller 8.1.

Hvis du ikke allerede har opgraderet til Windows 10, er du nok tilfreds med dit Windows 7 eller 8.1-system.Men du kan stadig opgradere gratis til Windows 10 via et 'moralsk smuthul.'I hvert fald lidt endnu.Microsoft lukkede sidste sommer for muligheden for at opgradere gratis til Windows 10, men tillod brugere med brug for teknologiske hjælpemidler, lad det være syns- eller hørehæmmede eller folk med nedsat førlighed, at opgradere gratis.Det skrev vi om allerede tilbage i august 2016, men muligheden lukker altså den 31. december.Via Microsofts Assessibility Center kan du stadig opgradere til Windows 10, hvis du har et handikap eller bare er skruppelløs nok.Martin Thorning Hansen, den danske Divisionchef for Windows hos Microsoft, udtalte tilbage i 2016, at det helt korrekt er muligt at opgradere gratis, men at det ikke er en god skik.Det svarer lidt til at låne handikaptoilettet med den undskyldning, at du har ondt i ryggen efter gårsdagens fodboldkamp, men muligheden er der i hvert fald.Og Microsoft er nok i sidste ende ikke helt utilfreds med, hvis du opgraderer via smuthullet.Windows 7 har stadig en markedsandel på 49 procent ifølge NetMarketShare, og Microsoft kæmper ihærdig for at presse flere til at benytte Windows 10. Det sker blandt andet ved at kræve Windows 10 på både Intels og AMD’s nyeste processorer, hvis du vil have officielle drivere.