Morgen-briefing: Masser af danskere rammes nu af fup-opkald fra Liberia / MobilePays image er super stærkt / Verdens fem techgiganter er i formidabel form / Lokale leverandører glæder sig til byggeriet af Apples datacenter

Godmorgen fra Computerworld. Her dagens hurtige overblik over de vigtigste it-nyheder.TDC fortæller, at danskere i stort tal bliver ramt af fupopkald i øjeblikket. Kunderne bliver ringet op af udenlandske fupnumre – primært fra Liberia, og svindlerne i den anden ende håber, at danskerne ringer tilbage."Der er tale om såkaldt ”wangiri-svindel”, hvor nummeret ringer op så kort tid, at du får et ubesvaret opkald. Hvis du ringer tilbage, kommer du til at betale for dit opkald til udlandet", fortæller Nis Peder Kolby, der er kommunikationspartner i TDC Group, i en pressemeddelelse."Det kan være til et overtakseret nummer, men også bare et helt almindeligt nummer, så den udenlandske teleoperatør tjener penge på opkaldene fra Danmark.""Vi tager det meget seriøst og stopper opkald både til og fra de pågældende numre, så hurtigt vi kan for at beskytte vores kunder. Desværre skifter svindlerne numre, når et nummer bliver blokeret, så der kommer fortsat fupopkald", siger Nis Peder Kolby.TDC opfordrer kunder til at anmelde fupopkaldene, så der kan spærres for adgang til numrene. Det kan ske på: http://tdc.dk/stopsvindel/anmeld.php Betalingstjenesten MobilePay, som Danske Bank står bag, har et enormt stærkt image, viser en måling fortaget af YouGov, skriver Ritzau.Kun Lego har et bedre image, viser undersøgelsen, der omfatter 300 virksomheder“Jeg tror, det er fordi, at vi har løst er hverdagsproblem for folk, siger direktør for MobilePay Mark Wraa-Hansen, til Ritzau.MobilePay har aktuelt cirka 3,6 millioner aktive brugere, og løsningen kan bruges i 55.000 butikker.Selskabet forventer fortsat vækst, selv om Apple Pay nu er tilgængelig for en del brugere i Danmark. MobilePay er dog endnu ikke en overskudsforretning.Apple, Amazon, Microsoft, Facebook og Google moderselskab Alphabet har nu tilsammen en børsværdi på mere end 3,3 billioner dollars, skriver Finans med CNN Money som kilde.For to år siden var deres samlede børsværdi 2,2 billioner dollars.Apples aktiekurs er steget med 45 procent i år, og selskabet har nue en værdi tæt på 1 billion dollars.Facebooks aktiekurs er vokset med over 55 procent i år tæt fulgt af Amazon-aktierne, som også er blevet mere end 50 procent værd. Microsofts og Alphabets aktieværdi er vokset med over 30 procent i år, skriver Finans.Der er masser af virksomheder i lokalområdet, som meget gerne vil give en hånd med, når Apple skal bygge sit nye datacenter i Aabenraa.På bare fire dage har 40 virksomheder meldt sig på en leverandørliste, som Apple kan bruge, når byggeriet skal i gang. Det drejer sig om alt fra vognmænd, tømmerhandler og hoteller, skriver DR Syd.Det nye datacenter vurderes at skabe omkring 300 nye arbejdspladser i anlægsfasen og mellem 50 og 100 medarbejdere i driftsfasen.Første fase af byggeriet ventes at stå færdigt i 2019.Den udskældte kryptovaluta Bitcoin er måske på vej til at blive voksen, skriver Børsen med Bloomberg som kilde.Verdens største børsmæglerselskab CME Group vil inden nytår tilbyde handel med futures inden for bitcoins.Chefen for selskabet Terrence Duffy sagde ellers for en måned siden, at CME ikke ville have noget med kryptovalutaen at gøre.