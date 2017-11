Facebook sætter gang i kæmpe investering i it-sikkerhed: 20.000 medarbejdere skal arbejde med sikkerhed

“At beskytte vores community er vigtigere end at maksimere vores profit,” siger Facebook-stifter Mark Zuckerberg om selskabets store plan for at styrke it-sikkerheden.

Verdens største sociale netværk, Facebook, mener, at det er nødvendigt at investere store summer i it-sikkerhed - og investeringerne vil være så omfattende, at det går ud over Facebooks økonomiske resultater.Det skriver Mark Zuckerberg, stifter af Facebook og direktør i selskabet, i en opdatering på Facebook.“Vi investerer så meget i sikkerhed, at det vil påvirke vores indtjening. Jeg vil gerne være meget tydelig omkring, hvad vores prioritering er: At beskytte vores community er vigtigere end at maksimere vores profit.”Beskeden fra Zuckerberg kommer i forbindelse med, at Facebook netop har offentliggjort kvartalsregnskab.Her kan Facebook-stifteren oplyse, at der nu er næsten 2,1 milliarder mennesker på Facebook, og at næsten 1,4 milliarder bruger Facebook dagligt. Samtidig har Instagram, som Facebook også ejer, 500 millioner aktive brugere dagligt.Facebooks omsætning i kvartalet steg med hele 47 procent i forhold til samme kvartal sidste år, og det blev samtidig det første kvartal, hvor omsætningen nåede op over 10 milliarder dollars.“Men intet af det betyder noget, hvis vores services bliver anvendt på en måde, der ikke bringer folk tættere sammen - eller hvis fundamentet for vores samfund undermineres af indblanding fra udlandet,” skriver Mark Zuckerberg.Han henviser dermed til historierne om, hvordan Rusland har udnyttet Facebook til propaganda og fake news i forbindelse med den amerikanske valgkamp.Blandt andet derfor - men også fordi Facebook generelt skal forsvare sig imod stadig flere cybertrusler - vil selskabet nu sætte alt ind på at bygge det optimale forsvar.“Dette er en del af et meget større fokus på at beskytte vores platforms sikkerhed og integritet og for at sikre vores community. Det handler om mere end valgkampe, og det betyder, at alle vores systemer styrkes for at hindre misbrug og skadeligt indhold.”“Vi har allerede 10.000 mennesker, der arbejder med sikkerhed, og vi har tænkt os at fordoble det til 20.000 inden for det næste år for bedre at kunne håndhæve vores community-standarder og gennemgangen af annoncer.”Og det er ikke bare nye medarbejdere, Facebook investerer i for at forbedre it-sikkerheden:“På mange områder fordobler vi vores ingeniørarbejde eller mere end det med fokus på sikkerhed. Vi udvikler også ny kunstig intelligens for at kunne opfange skidt indhold og slemme aktører - ligesom vi også har gjort det med terrorist-propaganda,” skriver Mark Zuckerberg i sit opslag, som du kan læse i fuld længde her