Overblik: Disse tre ting ved vi efter afhøringerne af tidligere Atea-topfolk

Efter endt afhøring af tidligere Atea-topfolk i bestikkelsessagen får du her tre pointer fra retsmødet.

I en af danmarkshistoriens største bestikkelsessager er vi nu igennem afhøringerne af de tidligere Atea-folk, der er tiltalt for at bestikke sig til en fordel hos kunden Region Sjælland ved hjælp af Michelin-middage og Formel 1 i Dubai.De seneste par retsdage har henholdsvis Per Juul Andersen, Claus Hougesen, Peter Trans og Carsten Ritzau været i vidneskranken for at forklare sig.Her får du tre pointer fra retsmødet.Allerede inden retsmødet i gik i gang onsdag, kom der en anmodning fra en af forsvarsadvokaterne, der straks blev imødekommet af anklagerne.Efter et kig i kalenderen er begge parter nemlig enige om, at antallet af retsdage næppe er nok.Derfor anmodede forsvarsadvokaten om, at man allerede nu begynder at kigge i kalenderen efter flere retsdage i januar.Det tyder på, at det, der betegnes som en af danmarkshistoriens største bestikkelsessager, kommer til at trække ud.Under afhøringen af den tidligere Atea-direktør og medstifter af 3A/it, Claus Hougesen, kom det frem, at han ringede for at høre om konkurrenternes priser i forbindelse med det store udbud i Region Sjælland.Under afhøringerne blev han spurgt til sit forhold til Rene Clausen. Her betegnede han Rene Clausen som en "hård hund", der krævede lave priser og høj service. Han nægtede samtidigt, at de to skulle have set hinanden privat.Han fortalte til overraskelse for anklageren, at han i forbindelse med det store udbud i Region Sjælland, som han og 3A/it deltog i, foretog et opkald til Rene Clausen for at høre, om han kunne give ham et tip om, hvor Atea lå henne rent prismæssigt.Det er meget udsædvanlig i forbindelse med et udbud, at man på det tidspunkt i processen tager kontakt til udbyderen, men Claus Hougesen forklarerede, at han intet fik ud af opkaldet, da 3A/it endte med at byde 20 mio kroner lavere end konkurrenterne, hvor man i princippet kunne have nøjedes med at være en krone billigere i udbuddet, der var baseret på pris.Under afhøringen af Carsten Ritzau i går blev det foruden en masse forhistorie om 3A/it også kendt, at den nuværende direktør for Atea, Morten Felding, bad Ritzau om at lukke den omstridte "Konto 2840".I samme ombæring blev det nævnt, at man ville kunne høre mere om det her på de lydoptagelser, der er foretaget.Det tyder på, at Morten Felding, der senere skal vidne i sagen, altså er at finde på det aflytningsmateriale, der er i anklagerens varetægt.I dag fortsætter retssagen, og Computerworld følger sagen via en liveblog.