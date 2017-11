Liveblog fra Atea-sagen i Retten i Glostrup: "Jeg kan sige med sikkerhed, at jeg ikke har været på McDonalds"

Foto: Morten Sahl Madsen

Følg med live fra torsdagens retsmøde i Retten i Glostrup, hvor syv højtplacerede it-folk sidder på anklagebænken i den store Atea-bestikkelsessag.

Rene Clausen, tidligere it-driftsschef i Region Sjælland. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af 'særlig grov beskaffenhed.



Michael Steen Hansen, tidligere koncern it-direktør i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Michael Mølkær Jensen, tidligere konstitueret it-direktør (udviklingschef) i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Carsten Viggo Willum Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Claus True Hougesen, tidligere koncernchef i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Peter Hillingsøe Trans, tidligere CEO i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.

I Retten i Glostrup er vi nået til det femte retssmøde i den store bestikkelsessag, der involverer tidligere topledere fra Atea og it-chefer fra Region Sjælland.Her er syv tidligere højtplacerede it-danskere tiltalt i det, der betegnes som en af danmarkshistoriens største bestikkelsessager.Blandt dem er flere tidligere chefer i Region Sjælland, som er tiltalt for at have modtaget bestikkelse, mens tidligere topchefer i Atea - herunder de tidligere direktører Claus Hougesen og Peter Trans - er tiltalt for at have ydet bestikkelse.I sidste uge blev nogle af forholdene bag den omstridte konto 2840 foldet ud, ligesom vi fik både Per Juul Andersen og tidligere Atea-direktør Claus Hougesen i vidneskranken for første gang.I går kom vi således hele vejen rundt, og nu er alle de tidligere Atea-topfolk blevet afhørt.I dag fortsætter vi med en af sagens absolutte hovedpersoner - Rene Clausen. Han bliver som den første af folkene fra regionen afhørt i dag.Følg med i Computerworlds live-dækning direkte fra retslokalet her.