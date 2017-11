Tesla i store problemer: Nyt regnskab er blodrødt - og ny elbil er ramt af forsinkelser

Tesla har præsenteret et blodrødt kvartalsregnskab, og meddeler samtidig, at masseproduktionen af den længe ventede Model 3 er udskudt med tre måneder,

“Vi er på vej ind i et produktionshelvede,” sagde Teslas stifter og administrerende direktør Elon Musk i sommer, da produktionen af den nye Model 3 startede.Og det ser ud til, at han fik ret.For Tesla kunne onsdag aften præsentere et dystert kvartalsregnskab.Det skriver nyhedsbureauet Reuters Ikke alene bød regnskabet på et tab på 671 millioner dollar. Det største tab nogensinde i et kvartal for Tesla.Men det fremgik også af regnskabet, at masseproduktionen af selskabets længeventede bil Model 3 nok engang blev udskudt.Det forlyder nu fra Tesla, at masseproduktionen af den nye bil først vil begynde i slutningen af første kvartal af 2018, hvilket er tre måneder senere end først udmeldt.Derudover oplyste Tesla også, at masseproduktion nu er defineret som 5.000 biler om ugen. Tidligere var målet 10.000 biler om ugen.En del af forklaringen på forsinkelser kan være, at store dele af i bilen ifølge Wall Street Journal stadigvæk produceret i hånden. Noget der ifølge avisen skyldes, at virksomhedens avancerede produktionensanlæg ikke står færdig endnu.Derudover har Elon Musk tidligere meddelt, at virksomheden er ramt af flaskehalse hos virksomhedens underleverandører.Den seneste forsinkelse skyldes dog ifølge Reuters en række problemer med batterproduktionen på Teslas amerikanske batterifabrik, Gigafactory.Det er ikke første gang, at Model 3 er ramt af forsinkelser.Tidligere på efteråret måtte Tesla meddele, at selskabet ved udgangen af september blot havde produceret 260 udgave Model 3.Ifølge målsætningen skulle Tesla på daværende tidspunkt have været i stand til at producere mere end 1600 Model 3-biler om måneden.Det er helt afgørende for Tesla at få succes med Model 3. Bilen koster kun lige knap det halve af den topmodellen Model S, og den er derfor udset til at være bilen, der skal give Teslas biler et folkeligt gennembrud.Tesla har dog også allerede modtaget over en halv millioner forudbestillinger af Model 3.Det nye kvartalsregnskab byder dog også på enkelte postive nyheder. Eksempelvis er Tesla omsætning steget med 30 procent til 2,98 milliarder dollar, hvilket er en ny omsætningsrekord for selskabet.