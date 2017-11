Computerworld mener: Region Syddanmark er ude på dybt vand i udbudssag til en milliard kroner

Leder: Det offentlige lægger hvert år milliarder hos eksterne it-leverandører. Derfor er det afgørende at der ikke kan sættes en finger på processen. Alligevel ser det ikke for kønt ud.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Sådan opbygger du en talent pipeline I takt med, at det bliver sværere at rekruttere it-folk, øges behovet for at at opbygge relationer til kandidaterne – også før du får behov for dem. | Læs mere

"På Computerworld går vi ikke op i, hvilket system Region Syddanmark i sidste ende lander.



Men når det kommer til offentlige udbud, må der ikke være bare den mindste mistanke om problemer, for lader man virksomhederne sætte sig i førersædet, skræmmer sporene."

Der er en milliard kroner på spil, når Region Syddanmark i 2018 beslutter, hvem der i fremtiden skal levere elektroniske patientjournaler til regionen.Det er rigtigt mange penge - ikke bare for de it-firmaer, som kommer i betragtning, men også for skatteborgerne.Derfor er det afgørende, at processen omkring de offentlige udbud er uangribelig, og at der ikke kan stilles spørgsmål ved neutraliteten hos opdragsgiveren.Af samme grund har offentligheden som udgangspunkt ret til at kigge de offentlige myndigheder i kortene, når beslutningerne skal træffes.Det drejer sig om det såkaldte offentlighedsprincip, som er en af grundstenene i et åbent og demokratisk samfund.Sådan er det også i Region Syddanmark. Altså i princippet. For da Computerworld – efter flere centrale kilders udtrykte undren over udbuddet – bad om at se beslutningsgrundlaget for prækvalifikationen til udbuddet, kom der gang i de sorte tuschpenne i regionshuset.Papirerne, som vi modtog, var fyldt med sorte streger, hvor embedsmændene havde afgjort, at materialet var for følsomt til offentliggørelse.På Computerworld er vi helt med på, at der selvfølgelig er sager, som ikke egner sig til offentliggørelse. Specielt, hvis rigets sikkerhed er truet.Men når baggrunden for mørklægningen er et ønske fra et privat firma, er regionen ude på dybt vand.Når Region Syddanmark godkender Systematics ønske om at undtage vigtige oplysninger for offentligheden, på trods af at oplysningerne ikke har følsom karakter, kan det stride direkte imod lovgivningen.Det vurderer blandt andre Carina Risvig Hamer, der er lektor i erhvervsforvaltningsret på Syddansk Universitet.På Computerworld går vi ikke op i, hvilket system Region Syddanmark i sidste ende lander.Men når det kommer til offentlige udbud, må der ikke være bare den mindste mistanke om problemer, for lader man virksomhederne sætte sig i førersædet, skræmmer sporene.Det kunne vi se, da Computerworld for knap to år siden kunne afsløre, at Rigspolitiet i 19 år havde undladt at sende centrale systemer i udbud.Og da Rigsrevisionen året efter i en undersøgelse på baggrund af Computerworlds artikler kunne dokumentere, at der manglede udbud dækkende 19 procent af de samlede drifts- og vedligeholdelsesudgifter.Derfor skal myndighederne tænke nøje over, hvordan de samarbejder med eksisterende og måske kommende leverandører.Samtidig er det centralt, at de mange it-virksomheder, som ofte har vokset sig store i Danmark godt polstret af offentlige it-projekter, selv er opmærksomme på, at tilliden ikke sættes over styr.Alternativet giver nemlig ridser i lakken.