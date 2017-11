Betalingsgigant lancerer ny platform i Danmark: Kan blive en konkurrent til MobilePay

Opdateret. Betalingsgiganten Visa er klar med et nyt tilbud i Danmark.

Annonce:



Annonce:

Betalingsgiganten Visa er i dag klar med en ny betalingsplatform i Danmark.Det oplyser Visa i en pressemeddelelse.Platformen hedder Visa Direct og med den stiller Visa en API til rådighed, der gør det muligt for Visas samarbejdspartnere at tilbyde betalinger i real-tid og person-til-person-overførsler via apps og andre digitale tjenester.Visa Direct er ikke en forbrugerrettet tjenesten som eksempelvis MobilePay, og derfor kan du heller ikke finde en Visa Direct-app i App Store.I stedet bliver tjenesten gjort tilgængelig via et samarbejde med udbydere af betalingstjenester, banker og strategiske partnere, som dermed får lettere ved at tilbyde funktioner, som dem vi i dag kender fra MobilePay.I USA gør populære betalingstjenester og apps som eksempelvis PayPal, Square og Stripe allerede brug af Visa Direct."I årtier har Visa vist vejen ved at ændre måden, man betaler i butikker og online. Nu har vi mulighed for at ændre den måde forbrugere og virksomheder betaler til hinanden - på hurtig, bekvem og sikker vis," siger Mike Lemberger, Senior Vice President for Product Solutions, Visa i Europa, i en pressemeddelelse.Visas lancering kommer kort tid efter, at Apple i samarbejde med Jyske Bank og Nordea lancerede betalingsløsningen Apple Pay i Danmark.