Microsoft udvikler en ny mobil-enhed med sammenklappelig skærm: Kaldes Andromeda

Et billede af det patent, som Microsoft blev tildelt tidligere på året.

Ifølge en af de mest anerkendte Microsoft-bloggere arbejder Microsoft for tiden på at udvikle en helt ny type mobil computer med kodenavnet Andromeda.

Microsoft har dræbt Windows Phonen, men det betyder ikke, at it-giganten har droppet drømmen om en mobil computerenhed.Ifølge Poul Thurrott , en af de mest anerkendte og troværdige Microsoft-journalister, så har han over de seneste par uger flere gange hørt om “Andromeda” fra kilder i Microsoft.Hvis Andromeda nogensinde bliver udgivet, vil det være Microsofts vision på fremtiden.Ifølge Poul Thurrott vil Andromeda være en lille computerenhed med to skærmpaneler, der via et fleksibelt led kan blive til én skærm.Det passer til et patent, som Microsoft tidligere på året har fået godkendt. Tilsvarende fik Microsoft også et patent på en Surface Studio-lignende enhed, før Studio blev offentliggjort.Microsoft skulle ifølge Thurrott også i stilhed være igang med at optimere UWP-apps (apps i Windows 10) til den dobbelte skærm, ligesom at en stylus-pen skal være særlig vigtig for produktet.Dertil kommer, at Microsofts Alex Kipman skulle hjælpe til med hardware-delen. Alex Kipman er opfinderen af både Microsofts Kinect-kamera og senest de futuristiske HoloLens-briller, så måske er AR/VR en vigtig del af Andromeda.Andromeda skullevære en telefon, men vil dog supportere opkald og tekstbeskeder.Dertil kommer forventningen om, at Andromeda har en ARM-processor.Microsoft har samarbejdspartnere, der er i færd med at udvikle bærbare computere med en strømsvage processor-type, men mangler et frontløber-produkt til at vise, hvad det kan bruges til.Poul Thurrott skriver dog også, at der er en reel chance for, at produktet aldrig lanceres, men derfor er det stadig interessant at høre om tech-virksomhedernes hemmelige projekter.Det hele minder lidt om, da Microsoft droppede Courier-projekt, hvor Microsoft tilbage i 2008 udviklede på en tablet-enhed med to skærme, der havde et design som en notesbog.