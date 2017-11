Columbus har fundet effektiv vækst-opskrift: Udnytter virksomhedernes it-fokus

Foto: Steffen Villadsen.

Danske Columbus har masser af medvind på markedet og tjener gode penge i øjeblikket. Det er digitaliseringen, der driver det, lyder det fra koncernchef Thomas Honoré.

Annonce:



Annonce:

Digitaliseringen driver væksten, lyder det fra danske Columbus i det netop offentliggjorte regnskab for årets tredje kvartal (PDF) Her kan Columbus oplyse, at virksomheden i årets første ni måneder har haft en omsætningsvækst på seks procent og en vækst i driftsresultatet (EBITDA) på 11 procent.Omsætningen for årets første ni måneder lyder på 906 millioner kroner, mens EBITDA er på 95 millioner."Vi ser generelt en stor efterspørgsel fra vores kunder efter at få digitaliseret og optimeret deres forretning. Cloud har taget fart, og i dag leverer vi langt størstedelen af nye ERP-projekter i skyen," udtaler Thomas Honoré, koncernchef i Columbus.Han fremhæver, at det ikke mindst er ColumbusCare, der med en vækst på 62 procent har medvind på markedet i øjeblikket."I takt med at kundernes applikationer ligger i skyen, ønsker kunderne en professionel leverandør der kan tage ansvaret for at drive applikationer i hele livscyklussen. Derfor er ColumbusCare blevet en vigtig konkurrenceparameter for os, og kombineret med vores branchekompetence og cloud-forretningsapplikationer står vi stærkt i markedet."