HTC lancerer nye smartphones: Her er HTC U11-telefonerne

HTC har lanceret to nye smartphones i sin U11-serie. Det er den billigste af de to, der er mest interessant.

HTC U11 Life

HTC har netop annonceret to nye HTC-telefoner, HTC U11 Plus og HTC U11 Life.HTC U11 Plus er en opdateret version af sin allerede gode U11-smartphone, hvor skærmen nu dækker mere af telefonens front - ligesom de fleste andre toptelefoner anno 2017.Ligeledes er batteriet bliver større, helt op på 3.960 mAh, men ellers er alt det samme.Den bliver dog som udgangspunkt ikke solgt i Danmark ud over via HTC’s egen webbutik. Det gør derimod HTC’s anden nyhed, HTC U11 Life.HTC U11 Life er en low-end version af HTC U11 med lidt skrabede specifikationer, men også en betydeligt lavere pris.HTC U11 kom i glas og metal, hvorimod HTC U11 Life kommer i plastkanter og akryl-plast. Telefonen har en Snapdragon 630-processor og 4GB RAM, 64GB lagerplads samt en almindelig 1.920 x 1.080 pixel-skærm på 5.2 tommer.Dertil kommer et 16 megapixel kamera med en blænde på f/2.0, et 2.600 mAh batteri og er vandafvisende.Den får desuden HTC’s særlige trykfølsomme ramme, så du kan “klemme” din telefon til ekstrafunktioner. Det lyder som en gimmick, men det fungerede godt i vores test af HTC U11.HTC U11 Life kommer desuden udstyret med Android One (8.0), en særlig version af Android styret direkte af Google, så HTC har ikke pillet ved softwaren, og den skulle modtage opdateringer ganske hurtigt.Prisen lyder på 2.500 kroner.