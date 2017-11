Tag testen her: Find din lokale kandidat der brænder for it, bedre bredbånd og selvkørende biler

Hvor skal krydset sættes, hvis du brænder for it- og teknologi - og også gør det lokalt? Tag testen her og se hvilken kandidat, du er mest enig med.

21. november er der valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd - og du skal selvfølgelig hen og stemme.Men hvor skal krydset sættes hvis du brænder for it- og teknologi - og også gør det lokalt?Det kan være svært at gennemskue i en valgkamp, der hurtigt drukner i plakatballade og traditionelle emner som ældremad, cykelstier og svømmehaller.Heldigvis har brancheforeningen IT-Branchen etableret en kandidattest, hvor du med udgangspunkt i din egen kommune kan se hvilke kandidater, du er mest enige med på syv udvalgte områder.Resultatet er baseret på svar fra mere end 1.600 kandidater til kommunalbestyrelserne i hele Danmark.I forbindelse med testen har IT-Branchen også regnet på kandidaternes svar.Her fremgår det blandt andet, at hele 88,7 procent af kandidaterne mener, at it skal på skemaet som skabende fag i folkeskolen.Det er noget, som IT-Branchen i samarbejde med en række store it-firmaer allerede har kastet sig over.Der er dog også spørgsmål til etableringen af en bedre mobil- og bredbåndsdækning (94 procent af kandidaterne er enige) og hvorvidt deres kommune skal gå forrest i forsøg med selvkørende biler (49 procent er enige i den idé).Det kan selv tage kandidat-testen nedenfor.Vil du se alle tallene, der viser hvordan kandidaterne har fordelt sig, kan du se beregningerne her hos IT-Branchen