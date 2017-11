Morgen-briefing: Borgere i Rudersdal Kommune får ringere mobildækning / Digitale mellemmænd spinder guld på at kapre kunder / Vred Twitter-medarbejder lukker ned for Donald Trumps Twitter-konto

Borgere i Rudersdal Kommune får ringere mobildækning. Digitale mellemmænd spinder guld på at kapre kunder. Vred Twitter-medarbejder lukker Donald Trumps Twitter-konto. Qualcomm sagsøger Apple for kontrakt-brud. EG-omsætning dykker.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Borgere og virksomheder i nordsjællandske Rudersdal Kommune får ringere mobildækning.TDC har nemlig allerede lukket for en mobilmast på et kommunalt vandtårn, oplyser branchesammenslutningen Teleindustrien. Ifølge Børsen vil også Telenor og Telias netværkssamarabejde, TT-netværket, lukke inden længe.Ifølge Teleindustrien skrotter TDC masten, fordi Rudersdal Kommune har krævet en kvart million kroner for at have placeret en mast på vandtårnet, der ligger i nærheden af luksusrestauranten Søllerød Kro.“De høje priser og vanskelige vilkår i Rudersdal har været et problem gennem mange år,” lyder det fra Teleindustriens direktør, Jakob Willer.Han mener, at ‘konsekvensen nu er, at mobildækningen er under afvikling i kommunen i stedet for udvikling.”“Og desværre er der risiko for at flere positioner i kommunen lukkes. Flere teleselskaber har opsagt kontrakter på flere positioner i kommunen. Og konsekvensen er også, at planlagte udbygninger i kommunen ikke gennemføre,” siger han.‘Digitale mellemænd ’ har ifølge Finans ramt en guldåre på at skaffe nye kunder til virksomheder.Modellen hedder ‘affiliate marketing,’ og består af, at de digitale bureauer rekrutterer nye kunder til virksomheder via internetannoncer.Virksomhederne betaler kun, hvis forholdet resulterer i nye kunder.Flere af de danske bureauer har forrygende vækst og indtjening. De tæller selskaber som Adhost, Euroads, Adservice, Better Collective og Partner-ads.Eksempelvis Adservice landede ifølge avisen i fjor et overskud før skat på godt 21 millioner kroner. Selskabet beskæftiger 40 medarbejdere.Den amerikanske præsident er mildest talt en mand, der skiller vandene, og hos Twitter er der medarbejdere, der ikke bryder sig om manden.I hvert fald så en Twitter-medarbejder sit snit til på sin sidste arbejdsdag at lukke ned for Donald Trumps berømte Twitter-konto på realDonaldTrump, inden vedkommende tog sit gode tøj og smækkede med døren.Der gik dog kun 11 minutter, inden realDonaldTrump var restored og i gang igen.Twitter har røde ører og meddeler, at selskabet nu går igang med en ‘full internal review’ for at finde ud af, hvordan nedlukningen af en af verdens mest berømte Twitter-konto kunne gennemføres så nemt.Donald Trump er vældig aktiv på Twitter, hvor han har 41,7 millioner followers, som følger hans korte og kontante statements.Hans første statement efter restore af hans lukkede konto lød således i meget typisk stil:“Great Tax Cut rollout today. The lobbyists are storming Capital Hill, but the Republicans will hold strong and do what is right for America!”Chipproducenten Qualcomm sagsøger Apple for kontraktbrud med beskyldning om, at Apple har brudt en licensaftale mellem de to selskaber til at give Qualcomm-konkurrenten Intel forskellige fordele.Ifølge Qualcomm har Apple udnyttet sin størrelse til at tvinge Qualcomm til at give ubegrænset adgang til Qualcomms kildekode og andre vigtige og forretningskritiske data.Disse oplysninger er blevet videregivet til Intel, lyder det, selv om det i kontrakten mellem Qualcomm og Apple er fastslået, at de Apple-medarbejdere, der har viden om Qualcomms produkter, ikke må udlevere detaljer til Apple-ansatte, der arbejder med Intel.Det er sket alligevel.Qualcomm og Apple har længe været på kant med hinanden, og Appler er begyndt at se sig om efter andre samarbejdspartnere.EG’s omsætning og indtjening for tredje kvartal er dykket en del i forhold til det tilsvarende kvartal i fjor.Omsætningen landede på 446 millioner kroner (mod 459 millioner i fjor) og resultatet før skat på 22 millioner kroner (mod 85 millioner kroner i fjor).CEO Mikkel Bardram siger til Finans , at det skyldes engangsudgifter, men det gode resultat i fjor omvendt skyldtes engangsindtægter.“Skræller man det ud og ser på vores basisforretning, så er der en anelse stigning på omsætning og profit. Der er en lille smule vækst,” siger han avisen.Han siger, at EG ‘stadig er en væksthistorie,’ selv om der er gået længere tid med at få gang i væksten, end han havde forventet.“Jeg mener, at vi begynder at se vækst i Q4 og ind i næste år,” siger han til Finans.