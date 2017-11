Saxobank-stifter sælger ud af bitcoin: Lars Seier Christensen scorer kassen på eksplosiv bitcoin-kurs

Bitcoin-kursen fortsættere sin himmelflugt, og det har blandt andet Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen nydt godt af.

Annonce:



Annonce:

Bitcoin-kursen fortsætter sin rekord-kurs, og i skrivende stund er en enkelt af de digitale mønter 7232 dollar værd. Det svarer til 46.144 danske kroner.Ifølge Børsen spinder en række danskere i øjeblikket guld på den høje kurs.En af dem er den danske finansmand og stifter af Saxo Bank Lars Seier Christiensen, der netop har solgt sin bitcoin-beholdning.Ifølge Børsen opkøbte Lars Seier Christensen i flere omgange bitcoin for et-cifret millionbeløb, mens kursen lå på mellem 100 og 400 dollar, og derfor anslår avisen, at han har scoret en gevinst på mindst et tocifret millionbeløb.Saxo-bank-stifteren forudser dog, at Bitcoin-kursen snart vil blive ramt af et større dyk i prisen.“Det er ekstremt svært at forudsige, hvor lang tid den fortsætter, men det antyder, at der ligger en korrektion og venter i relativ nær fremtid," advarer han ifølge Børsen.En anden dansker, der har lukreret på bitcoinens popularitet er den 41-årige softwarearkitekt Niklas Nikolajsen, der ligesom Lars Seier Christensen er bosiddende i Schweitz.Han har ifølge Børsen gennem de seneste år skabt milliardforretning på sit firma Bitcoin Suisse, der veksler kontanter til bitcoin og andre kryptovalutaer.Da han stiftede virksomheden i 2013 lød bitcoin-kursen på blot 100 dollar.