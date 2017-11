Nye smartphone-tal afslører: De største producenter spiller med musklerne på markedet

Nye tal for det globale smartphone-marked viser, at de største producenter står for væksten, mens de mindre er ramt af tilbagegang.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Sådan opbygger du en talent pipeline I takt med, at det bliver sværere at rekruttere it-folk, øges behovet for at at opbygge relationer til kandidaterne – også før du får behov for dem. | Læs mere

Annonce:

Ifølge analysefirmaet IDC sendte smartphone-producenterne i tredje kvartal i år 2,7 procent flere smartphones afsted fra fabrikkerne i forhold til samme kvartal sidste år.De i alt 373 millioner smartphones var samtidig 7,4 procent flere end i andet kvartal i år.Selvom det er en mere beskeden vækst, end vi så for år tilbage, har industrien altså samlet set stadig momentum, skriver IDC og hæfter sig samtidig, at alle de fem største producenter på markedet havde vækst i årets tredje kvartal.Til gengæld nupper de fem største producenter på markedet så også hele vækst-kagen, for gruppen af 'andre' har samlet set sendt 13,6 procent færre smartphones ud på markedet.“Samlet set fortsætter industrien med at vokse, men i et langsommere tempo end tidligere år. Det, der er tydeligt, er, at de 'andre' uden for top fem fortsætter med at kæmpe,” lyder det blandt andet fra IDC.Det er fortsat Samsung, der er verdens største smartphoneproducent med en markedsandel på 22,3 procent i årets tredje kvartal.Herefter kommer Apple med 12,5 procent af markedet og Huawei med 10,5 procent, lyder det fra IDC.Både Samsung og Apple har øget forsendelserne af smartphones med henholdsvis 9,5 procent og2,6 procent i forhold til samme kvartal sidste år.Det er dog ingenting i forhold til kinesiske Xiaomi, der har øget forsendelserne med 102,6 procent. Også Huawei og OPPO går kraftigt frem, og især Huawei bliver ved med at nærme sig Apples position som verdens andenstørste smartphoneproducent.Huawei er således gået fra en markedsandel på 9,2 procent sidste år til nu 10,5 procent, mens Apple i samme periode har stået stille på de 12,5 procent.