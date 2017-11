Atea på vej med kæmpe organisationsændring: Får konsekvenser for alle 1.562 medarbejdere - og alle kunder

Interview: Atea Danmark har netop meldt ud, at man vil gennemføre en kæmpe organisationsændring, der betyder, at medarbejderne kommer til at arbejde på en helt ny måde. "I fremtiden kommer vi til at måle på, hvad vi sælger til kunderne," fortæller direktør Morten Felding.

De 1.562 medarbejdere i den danske del af Atea kommer fremover til at arbejde på en helt anden måde.Fredag formiddag har Ateas ledelse nemlig meldt ud internt, at man gennemfører omfattende organisationsændringer.Det oplyser Ateas administrerende direktør Morten Felding til Computerworld.Morten Felding forklarer, at Atea Danmark fra 1. januar skal organiseres, som man gør i den norske og svenske del af koncernen, hvor man tager udgangspunkt i kundeteams frem for forskellige produktområder.“Vi skal have en mere rådgivende rolle og organisere os omkring kunderne. It-evangelisterne og arkitekterne skal have en dialog med kunderne, og herefter skal vi så kunne sætte specialisterne ind. Kunderne forventer, at vi både har bredden og dybden,” siger Morten Felding.Morten Felding forklarer, hvordan Atea Danmark helt præcist forandrer sig:“Helt konkret er vi i dag tre divisioner, der er produkt-strukturerede, og så har vi en salgsorganisation ved siden af. Vi har drevet forretningen ved at måle på hver forretningsenhed. I fremtiden kommer vi til at måle på, hvad vi sælger til kunderne.”Det betyder, at Atea Danmark fremover skal organiseres i tre forskellige teams med udgangspunkt i de forskellige kundetyper.“I hver af de teams kommer vi nu alle kompetencerne ind, og vi sørger for, at de både bliver målt og aflønnet ud fra det samlede salg til kunderne frem for ud fra hver af de produktområder, der er.”“Samtidig samler jeg nu også alle vores konsulenter i én enhed. Vi har næsten 800 konsulenter på gaden hver dag - eksempelvis teknikere og Microsoft-konsulenter - og de samles nu i én enhed for at øge det faglige niveau og sparringen på tværs.”Morten Felding kommer med et konkret eksempel på, hvordan den model giver god mening:“Når der sker et databrud et eller andet sted, er det jo ikke bare én teknisk fejl. Ofte skal alle kompetencerne i spil, og i stedet for, at de skal hentes tre forskellige steder i huset, kan de nu hentes ét sted.”Endelig betyder organisationsændringerne også, at driftsorganisationen i Atea Danmark bliver samlet i én enhed."Så vi i stedet for at have tre eller fire helpdesks, som vi har i dag, har én fælles helpdesk," siger Morten Felding og tilføjer:"Så som kunde vil du opleve færre touch points og en bedre kompetence.”Morten Felding uddyber, hvorfor det er nødvendigt med de omfattende organisationsændringer i Atea Danmark.“It-løsninger har udviklet sig til ikke længere bare at være del-elementer. Du køber ikke kun datacenter-løsninger eller pc’er. Det har udviklet sig til at være centralnerve-systemet i enhver virksomhed,” forklarer Atea-topchefen.“Det kan vi se på markedet. Vi kan se, at det, kunderne står med større og større sikkerhedsudfordringer, og at det, der er et issue, ikke bare er relateret til enten pc’er eller mobiltelefoner eller andet.""Det er også mere hybride data-løsninger i dag, og derfor er det for kunderne mere og mere vigtigt, at man kan binde tingene sammen, og at der er nogen, der har kompetencerne på tværs.”“I bund og grund har vi i Atea alle kompetencerne, fordi vi sælger alt inden for it, men vi er organiseret som niche-spillere. Vi er organiseret inden for datacentre, cloud, software, pc’er og så videre, og det gør, at vores tilgang ikke er lig det, der er kundernes behov.”“I dag oplever du som kunde typisk, at du bliver kontaktet af mange Atea-folk med hver deres fagområde.”“De er alle sammen dygtige, men rådgivningen kan stikke i forskellige retninger: Dem, der sælger datacenter-løsninger, vil fortælle, at det bedste er at bygge sit eget datacenter, og dem, der kommer med cloud, vil fortælle, at det bedste er at lægge det ud i Microsofts Azure eller lignende.““Atea Danmark har ikke taget rollen som rådgiver og haft den bredere dialog med kunderne. Det laver vi om på nu.”“Ikke mere. Vi er rundt regnet 100 færre medarbejdere nu, end vi var i marts, og det omkostningsniveau, vi har nu, er det, vi også regner med at skulle have i 2018.““Vi er 1.562 medarbejdere i dag, og det er cirka det niveau, vi forventer at skulle ligge på,” siger Morten Felding.Han tilføjer dog, at han godt kan bruge 50 medarbejdere mere, hvis det er i form af netværkskonsulenter, Microsoft-konsulenter og sikkerhedskonsulenter.“Vi søger faktisk kraftigt, og jeg tager gerne 50 folk mere ind, hvis det er den type folk, fordi det er fakturerbare konsulenter.”De nye ændringer i Atea Danmark træder i kraft 1. januar.Atea kunne i regnskabet for årets tredje kvartal, der blev offentliggjort for nogle uger siden, konstatere, at resultaterne ikke levede op til resultaterne fra samme periode sidste år.Omsætningen lå på 1,31 milliarder kroner, 4,4 procent under samme periode sidste år.Det går dog bedre, hvis man kigger på de første ni måneder af året, hvor Atea har omsat for 4,77 milliarder kroner og dermed mere end samme periode sidste år.