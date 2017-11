ProActive hædret af Microsoft: Kåres som Danmarks bedste Microsoft-partner

Foto: Microsoft

Reportage: Microsoft har kåret de bedste partnere i 2017. Seancens helt store vinder blev ProActive, der i løbet af aftenen måtte på podiet tre gange for at hente priser.

Her er årets Microsoft-partnere 2017 ÅRETS PARTNER

ProActive A/S



ÅRETS DIGITAL TRANSFORMATION PARTNER – Empowering Employees –

ProActive A/S



ÅRETS DIGITAL TRANSFORMATION PARTNER – Engaging Customers –

Netcompany



ÅRETS DIGITAL TRANSFORMATION PARTNER – Transforming Products –

Unity Studios



ÅRETS DIGITAL TRANSFORMATION PARTNER – Optimizing Operations –

QVARTZ



ÅRETS CLOUD INFRASTRUCTURE PARTNER

ProActive A/S



ÅRETS MODERN WORKPLACE PARTNER

TDC Erhverv



ÅRETS DATA & ANALYTICS PARTNER

Kapacity



ÅRETS MODERN DESKTOP PARTNER

VENZO A/S



ÅRETS BUSINESS APPLICATIONS PARTNER

SCALES



ÅRETS DEVICES PARTNER

Atea



ÅRETS SECURITY PARTNER

Omada



ÅRETS SPARK

2021.AI

Foto: Microsoft

Foto: Microsoft

ProActive er Danmarks bedste Microsoft-partner.Det kan konstateres efter en Microsoft torsdag afholdt sin årlige Parter Awards-seance.Seancen fandt sted i hovedkontoret i Lyngby, hvor Microsoft havde dækket fint op med stofservietter, arrangeret paneldebat og klargjort et stort antal priser til de danske partnere.Og mange skulle hyldes. For ikke mindre end 13 priser skulle uddeles til de danske partnere - og derudover også en pris til de islandske partnere.De første priser, der blev uddelt var de selvnominerede af slagsen.Fra et podium i aulaen i Microsofts hovedkvarter uddelte administrerende direktør for Microsoft Danmark, Marianne Dahl Steensen, aftenens første priser.Her var da blandt andet en pris til Scales, der blev kåret til årets business applications partner.Det var endnu en fjer i hatten for Hasse Bergman og kompagni, der har mærket nærmest ubetinget fremgang i 2017.I forsommeren blev virksomheden opkøbt af danske NNIT, og siden er ordrene væltet ind hos Scales.Og selvom der altså var gevinst til Hasse Bergman og holdet bag Scales, så kunne det ikke ændre på, at aftenens helt store vinder var ProActive.Virksomheden blev overdænget af priser aftenen igennem og måtte på podiet flere gange.Selv om det ikke var helt så voldsomt, som da Caroline Henderson flåede Grammy-prisuddelingen fra hinanden i 1996 med syv priser efter at have udgivet albummet, så kan man godt regne med, at folkene fra ProActive var glade for aftenens tre priser.Det blev således til prisen som både årets digital transformation partner og årets cloud infrastructure partner, inden aftenens helt store gevinst kom i hus.Det skete, da Marianne Dahl Steensen sammen med tv-personligheden Ane Cortzen fra scenen kunne overrække ProActive prisen som årets partner.Prisen er tidligere blevet vundet af blandt andre Atea, Netcompany og Venzo.. ja og så af selvsamme ProActive tilbage i 2015.