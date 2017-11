Hemmelig aflytning med Atea-direktør i bestikkelsessagen: "Dubai-turen var bestilt som afskedstur til Atea-folk af Region Sjællands it-driftchef"

Reportage: “Jeg ved godt, at [Claus] Hougesen og [Peter] Trans har haft ry for at have lidt cowboy-kultur. Jeg har været i kopibranchen, og det her overgår min vildeste fantasi,” lyder det på hemmelig optagelse af telefonsamtale mellem Atea-direktør Morten Felding og Region Sjællands it-chef Per Buchwaldt.

De syv tiltalte Rene Clausen, tidligere it-driftsschef i Region Sjælland. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af 'særlig grov beskaffenhed.



Michael Steen Hansen, tidligere koncern it-direktør i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Michael Mølkær Jensen, tidligere konstitueret it-direktør (udviklingschef) i Region Sjælland. Tiltalt for passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Carsten Viggo Willum Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Claus True Hougesen, tidligere koncernchef i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.



Peter Hillingsøe Trans, tidligere CEO i Atea og medstifter af 3A-it. Tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.

En omstridt rejse til Dubai var bestilt af den tidligere it-driftschef i Region Sjælland, Rene Clausen, og betalt af Ateas penge på konto 2840 som en afskedstur til Claus Hougesen, tidligere Atea-topchef, og Carsten Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea.Det er i hvert fald den forklaring Ateas direktør, Morten Felding, gav til Per Buchwaldt, Region Sjællands nuværende it-direktør under et møde, dagen før Region Sjælland politianmeldte de tiltalte i 2015.Sådan lyder det på en optagelse, som Per Buchwald tog af en samtale, som han havde med Morten Felding i forbindelse med Ateas klage over, at 3A-it vandt Region Sjællands udbud. Pudsigt nok optog også Morten Felding den pågældende samtale.Optagelsen blev fredag afspillet ved Retten i Glostrup.Det var under dette møde, at Morten Felding fortalte Per Buchwald om konto 2840, forholdet mellem den daværende it-driftschef Rene Clausen og Ateas ansatte.Det var også denne samtale, der førte til politianmeldelsen af de tiltalte og til aflysningen af udbuddet, som 3A-it havde vundet.Morten Felding fortæller på optagelsen, at han efter sin tiltrædelse som direktør hos Atea i 2014 fik af vide af salgschef Per Juul Andersen, at der var et særligt setup i forbindelse med Region Sjælland."Per Juul fortæller mig, at "setuppet" er opfundet af Claus Hougesen i sin tid, og at der var en konto i huset, som der ryger penge over til i forbindelse med Region Sjælland," fortæller Morten Felding til Per Buchwaldt på optagelsen.Ifølge Morten Felding fortæller Per Juul Andersen, at pengene bliver brugt til lidt af hvert, og at Rene Clausen anser pengene som regionens, og at "Rene Clausen er glad for dyr rødvin og businessclass."Pengene blev også brugt til blandt andet konsulenttimer, som var uden for den rammeaftale, som Atea havde med Region Sjælland.Igennem hele den timelange aflytning, som blev afspillet i sin fulde længde, fortæller Morten Felding om kontoen til Buchwaldt, om hvordan han ønsker udbuddet udskudt, og hvordan han opdagede situationen. Dette skete efter aftale med Ateas koncerndirektør, Steiner Søsterby.“Jeg ved godt, at [Claus] Hougesen og [Peter] Trans har haft ry for at have lidt cowboy-kultur. Jeg har været i kopibranchen, og det her overgår min vildeste fantasi,” fortæller Morten Felding på optagelsen.Morten Felding fortæller også Per Buchwaldt om, hvordan Carsten Ritzau fortæller Felding om Dubai-turen.Han fortalte, at Rene Clausen gerne ville give Claus Hougesen og Peter Trans en afskedstur til Dubai betalt med konto 2804.Fem af de tiltalte var inviteret med, hvoraf flere af dem på daværende tidspunkt ikke var ansat hos Atea eller hos Region Sjælland.Morten Felding anså ifølge optagelsen rejsen som dårlig ide, men blev af flere af tidligere Atea-topfolk frarådet at stoppe setuppet med konto 2840 af "frygt for at miste regionen som kunde."I alt kostede Dubai-turen over 400.000 kroner, hvoraf flybilletterne alene kostede 18.000 kroner per mand.“Her er en række regninger, som kun er mad og drikke, og flasker koster altså 1.500 - 2.000 kroner stykket. Roomcharges på Michael Steen Hansens værelse og så videre,“ kan man høre Morten Felding sige til Per Buchwaldt i aflytningen.Hele samtalen finder sted efter at Atea har tabt et udbud på en rammeaftale med Region Sjælland. Her vandt 3A-it med tre af de tilalte i spidsen, og dette mente Morten Felding ikke var sket ved fair vis.Han fortæller også i aflytningen, at der har været en dårlig kultur hos Atea for få år tilbage.“To af vores key account-managers havde en regning på Waterloo Bar med to offentligt ansatte på 34.000 kroner, som han havde lagt ud med sit eget kort. Han sagde, at for få år siden var man blevet forfremmet for det her.”Morten Felding og Per Buchwaldt skal også selv afhøres på et senere tidspunkt.