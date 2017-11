Skyhøje forventninger til it-chefen og it-organisationen: Nu buldrer digitalisering derudad – og I skal knække koden

Danske Peter Søndergaard på scenen i Barcelona til Gartners Symposium. Billeder: Kim Stensdal.

Gartner Symposium 2017, Barcelona: Aldrig har forventningerne til it-folkene været større. Virksomheder og industrier verden over forandres, mens digitaliseringen buldrer afsted. Man skal holde tungen lige i munden, hvis man vil ende som vinder og ikke en taber, lyder det fra Gartners internationale toprådgivere.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Sådan opbygger du en talent pipeline I takt med, at det bliver sværere at rekruttere it-folk, øges behovet for at at opbygge relationer til kandidaterne – også før du får behov for dem. | Læs mere

”Det er et spændende tidspunkt at være virksomhedsleder på. Der er uanede muligheder. Dit arbejde som digital leder er vigtigere end nogensinde før. Der er meget, der hviler på dine skuldre.”

Flere tusinde it-ledere er i denne uge samlet i Barcelona-konferencen.

”Man skal først og fremmest fokusere på talenter. Og en ting er tydeligt: I skal bruge en anden tilgang end den måde, I traditionelt hyrer på.”

”I dag er Amazon den største tøjbutik i USA. Og det kommer til at ske inden for andre industrier også. Spørgsmålet er, hvilken industri der bliver den næste.”

Danske Peter Søndergaard på scenen i Barcelona til Gartners Symposium.

”Forventningerne peaker nu, men nogle forventninger vil ikke indfriet.”

”Hvornår vil markedet løse problemet med de manglende talenter? Svaret er, at det vil det ikke.”

Annonce:

Alle taler om ’digital business’ som fremtiden og det, enhver virksomhed bør satse på.Men hvad vil det egentlig sige at være en digital forretning helt ind til benet, og hvordan driver man en digital virksomhed i stor skala?Det var temaet for keynoten mandag formiddag på Gartners årlige Symposium i Barcelona, hvor mange tusinde it-ledere og forretningsfolk, herunder en del danske, er samlet denne uge.Gartners internationale toprådgivere gav under overskriften ’creating digital value at scale’ et bud på, hvordan fremtidens digitale virksomheder skal drives – og herunder også, hvad det kræver af menneskelige kompetencer og teknologiske platforme at være en digital forretning.”Det er et spændende tidspunkt at være virksomhedsleder på. Der er uanede muligheder. Dit arbejde som digital leder er vigtigere end nogensinde før. Der er meget, der hviler på dine skuldre,” indledte Gene Hall, administrerende direktør i Gartner.Gene Hall fremhævede, at det er nødvendigt at fokusere på både muligheder og trusler i den digitale verden.Truslerne kan du læse mere om senere i denne uge på Computerworld i vores dækning fra konferencen.Men hvad med mulighederne?Hvilke teknologiske og digitale tendenser er det, man skal fokusere på, hvis man vil være en mere digital forretning og have succes med det?Nogle af de hotte emner i øjeblikket er blockchain og mixed reality (AR og VR), men Gartner anbefaler, at man i 2018 især fokuserer på IoT, API’er og kunstig intelligens.Det skyldes, at det er inden for disse teknologiske tendenser, at potentialet er mest markant i øjeblikket.Men i Barcelona kom Gartners research vice president, danskeren Peter Søndergaard, med en meget konkret advarsel:”Digitale projekter er ikke lige med en digital forretning,” sagde han fra scenen.Når det er nødvendigt med den advarsel, skyldes det formentlig, at hypen omkring digital business, digital transformation og digital disruption er så markant i disse år.”Forventningerne peaker nu, men nogle forventninger vil ikke indfriet,” sagde Peter Søndergaard og tilføjede:”Tag ikke fejl: Det digitale er her nu, og du kommer til at tage turen. Spørgsmålet er, hvilken hastighed det kommer til at ske med for dig."Peter Søndergaard fremhævede et konkret eksempel på, hvorfor det er så farligt at undervurdere mulighederne og truslerne, der kommer med digitaliseringen: Han fortalte, at så sent som i 2005 benægtede de fleste retail-forretninger inden for tøj og sko, at forbrugerne i fremtiden ville købe beklædning online.”I dag er Amazon den største tøjbutik i USA. Og noget lignende kommer til at ske inden for andre industrier også. Spørgsmålet er, hvilken industri der bliver den næste.”Peter Søndergaard fremhævede i sin tale, at disruptive virksomheder typisk slår til på et eller flere af fire forksellige områder, og at det derfor også er der, man med fordel selv kan fokusere:Disruptive virksomheder spotter behov og krav hos kunderne, de gentænker supply chain, de arbejder med awareness/marketing på nye måder, og de gentænker distribueringen.Peter Søndergaard forklarede at det digitale ikke mindst er afgørende, når man begynder at analysere på data og får indsigt i, hvordan kunderne reagerer på en ny service, hvordan en leverance kan optimeres eller noget helt tredje.”Nøgleordet her er digitale KPI’er. Hvilke digitale KPI’er anvender du?” spurgte han retorisk ud i salen.Det store spørgsmål, mange it- og forretningsledere grubler over i øjeblikke, er dog, hvordan man så går fra at tale om alle de digitale muligheder til at udnytte dem med succes.Her måtte Peter Søndergaard skuffe tilhørerne i salen, for der findes desværre ingen lette løsninger eller et simpelt quick fix. I stedet lød beskeden:”I spiller en afgørende rolle i den digitale transformation. Men det er ikke let. I skal både leve op til det, der forventes af jer, og I skal også være dem, der spiller en central rolle i forhold til det digitale.””Man skal først og fremmest fokusere på talenter. Og en ting er tydeligt: I skal bruge en anden tilgang end den måde, I traditionelt hyrer på.”Den store udfordring er ikke bare, at man mange steder har svært ved at skaffe de rigtige folk – eksempelvis data scientists og folk med sikkerhedskompetencer - men også, at man skal tænke talenter på en ny måde, hvor eksempelvis kunstig intelligens og augmented reality også skal tænkes ind i ’talentmassen’.Samtidig bør man ifølge Peter Søndergaard i langt højere grad fokusere på at indgå partnerskaber, hyre hjælp udefra, outsource opgaver og lignende.”Hvornår vil markedet løse problemet med de manglende talenter? Svaret er, at det vil det ikke,” lød det fra Peter Søndergaard.Han afsluttede sin tale med at berolige både store og små virksomheder: Den digitale transformation kan udnyttes af alle typer af virksomheder, også selvom vi nu taler om ’digital business at scale.’”Skala betyder ikke bare, at det skal være større. Vi siger ikke, at kun de store virksomheder kan vinde. De små kan ligeså godt være vindere i den digitale tidsalder.”