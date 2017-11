Morgen-briefing: Brancheforening: Datacentre vigtigt element i den grønne omstilling / Den danske computerspil-branche taber omsætning / MobilPay-tyve på spil - pas på nyt smart trick

Brancheforening: Datacentre vigtigt element i den grønne omstilling. Den danske computerspil-branche taber omsætning. MobilPay-tyve på spil - pas på nyt smart trick. Facebook ansætter 10.000 ekstra medarbejdere efter kritik. Jeff Bezos sælger aktier for seks milliarder kroner. Dansk aktieplatform får millioner i pengerunde. Verdens samlede kryptovaluter runder nu 200 milliarder dollar i værdi.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne mandag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Datacentrene kan blive et vigtigt element i den grønne omstilling og elektrificeringen af samfundet. Men det kræver, at arbejdet gribes rigtigt an.Sådan lyder det fra brancheorganisationen Datacenter Industrien, der i sidste uge holdt et medlemsmøde i Kolding.“Datacentre er ikke en del af problemet - de er en vigtig del af løsningen, som kan være med til at fremme den grønne omstilling,” lyder det fra foreningen.På medlemsmødet fortalte Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme blandt andet, at datacentrene udgør en kæmpemulighed til at ‘sætte ild til tingene,’ som han sagde.“Vi står med en kæmpe mulighed for at omstille hele vores energisystem. Historisk er fjernvarme jo skabt af overskudsvarme fra blandt andet affaldsforbrænding og elproduktion, men noget af udfordringen bliver at bruge vores transmissionssystemer. Er der flere steder i landet, hvor man med fordel kan koble nettene sammen? For eksempel i Viborg, der ikke kan aftage varmen fra Apple i fuldt omfang, så her skal man tænke bredere,” sagde han.Du kan læse Datacenter Industriens eget mødereferat her. Den danske computerspil-branche taber omsætning, viser nye tal fra Producentforeningen.Ifølge opgørelsen fra foreningen er de danske computerspil-producenters omsætning faldet med 11,7 procent i 2016 i forhold til 2015. Den samlede omsætning landede i 2016 på godt en milliard kroner.Eksporten er faldet med 12,8 procent til samlet 649 millioner kroner.Til gengæld er antallet af medarbejdere voksende.“Beskæftigelsen hos spilproducenterne stiger med 4,4 procent, og stadig flere virksomheder skyder op, hvilket viser en branche i stadig vækst,” lyder det i årsrapporten.Fyns Politi advarer i Fyens.dk mod et nyt MobilePay-trick, som svindlere har anvendt i nattelivet i Odense i weekenden.Her er personer blevet antastet af svindlerne, som har oplyst, at de har glemt deres dankort, og om de ikke kan få lov til at overføre nogle penge via MobilePay til den person, som de har kontaktet, mod at pengene hæves som kontanter.Den antastede person har dernæst hævet et beløb og har så fået overført beløbet via MobilePay. Men dernæst er kontoen så blevet lænset.Politiet ved ifølge Fyens.dk ikke, hvordan svindelnummeret udføres rent teknisk.MobilePay kalder det en form for ‘korttrick-tyveri.’Facebook skovler penge ind og landede i tredje kvartat et overskud efter skat på 33 milliarder kroner.Det magtfulde selskab befinder sig dog i midt i både offentlighedens og myndighedernes søgelys og har ansat 10.000 nye medarbejdere, som alene arbejder med it-sikkerhed, skriver Finans. Selskabet vil ansætte yderligere 10.000 mennesker til området i løbet af det kommende år.Amazons topchef, Jeff Bezos, har netop solgt Amazon-aktier for lidt over en milliard dollar.Chefen for det voldsomt ekspansive firma regnes for at være blandt verdens rigeste mennesker, og salget bliver afviklet efter, at Amazons offentligørelse af et solidt kvartalsregnskab, som har fået aktiekursen til at stige pænt.Bezos har tidligere solgt ud af sin aktie-beholdning. I maj solgte han således en million aktier. Det samme i august 2016.Han ejer fortsat 16 procent af Amazon, som han stiftede i 1994. De har i dag en samlet værdi på omkring 90 milliarder dollar - 575 milliarder kroner.Fintech-virksomheden CapDesk har ifølge Børsen rejst 7,5 millioner kroner fra tre venturefonde, Pre-Seed Innovation, Seed Capital og Great Expectations Capital.Pengene skal bruges til at ekspandere i Europa, hvor selskabets løsning i dag anvendes af 30.000 investorer i 200 selskaber - de fleste i Storbritannien.CapDesk blev stiftet i 2015 og henvender sig til selskaber, der er for modne til at være startups for og for små til at være børsnoterede, hedder det.Vi har på Computerworld skrevet en del om kryptovalutaer i den seneste tid - ikke mindst bitcoin, hvis værdi for tiden buldrer i vejret.Men bitcoin er langt den eneste kryptovaluta, der rører på sig for tiden, selv om bitcoin uden sammenligning er den for tiden største og mest værdifulde af slagsen.Ifølge websitet Coinmarketcap har verdens samlede bestand af kryptovaluta rundet en samlet værdi på 200 milliarder dollar, hvilket er det højeste niveau nogensinde.Væksten er drevet af bitcoinen, der i sidste uge rundede 7.500 dollar.Der findes i følge Coinmarketcap i dag bitcoin for godt 120 milliarder dollar i verden. Den næststørste kryptovaluta er ether, hvis samlede værdi udgør 30 milliarder dollar.Dertil kommer mere end 100 mindre kryptovalutaer, som tilsammen har en samlet værdi på omkring 50 milliarder dollar.