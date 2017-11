Ny plan fra danskerne bag Subway Surfers: Kendte spil-figurer skal optræde på tøj og tasker

Det danske mobilspil Subway Surfers er det mest downloadede nogensinde. Nu satser en af virksomhederne bag stort på merchandise.

Den danske it-virksomhed Sybo, der står bag spilsuccessen Subway Surfers, vil nu tjene penge på at lade internationale virksomheder producere merchandise med spillets karakterer.Det skriver Børsen Subway Surfers er det mest downloadede mobilspil nogensinde, og det er således blevet downloadet mere end 1,6 milliarder gange.Derfor mener administrerende direktør Mathias Gredal Nørvig også, at det er et naturligt næste skridt at begynde at indgå de såkaldte licensaftaler.Det er dem, der f.eks kan give en skoproducent ret til at sælge Subway Surfers-sko mod at aflevere et beløb til Sybo."Vi er det mest downloadede spil nogensinde, så vi snakker med de største selskaber i verden om, hvordan vi kan arbejde sammen. Og så er det jo i virkeligheden bare at kigge på, hvilke tøjfirmaer, der er de største," siger Mathias Gredal Nørvig til Børsen.Sybo har ansat en ny medarbejder til at lede licens-projektet, og den pågældende har tidligere stået i spidsen for en lignende indsats hos den finske spiludvikler Rovio.Rovio står bag spillet Angry Birds, der i dag både er film, spil og merchandise.“Vi ved, at vi går ind på et kæmpestort marked, så vi tror på, at det kan betale sig, men om vi rammer guldåren ligesom Rovio, eller om vi ender med at være større eller mindre, ved jeg ikke. Men vi har kæmpe ambitioner og smider rigtig mange penge efter det her," siger Mathias Gredal Nørvig,Sybo havde i sidste regnskab et resultat på 96 millioner kroner.