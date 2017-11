Forskere afviser myten om digitalt indfødte: “De unge aner ikke, hvad der sker”.

Det giver ikke mening at kalde nutidens unge for digitalt indfødte, mener danske forskere. At kunne trykke på en iPad er ikke det samme som at have it-kundskaber.

Selvom mange unge i dag nærmest er født med en iPad i hånden, så giver det ingen mening at kalde dem digitalt indfødte.Det mener flere danske forskere, der tværtimod problematiserer de unges “passive” teknolgiforbrug."Det er en stor myte, at børn er digitalt indfødte, men en vedholdende myte," siger Kirsten Drotner, professor i Medievidenskab på Syddansk Universitet til Finans Også Ole Sejer Iversen, der er professor i informationsvidenskab på Aarhus Universitet, mener, at det er en udbredt misforståelse, at der følger brugbare it-kundskaber med at kunne betjene en iPad i en tidlig alder.For selvom de unge kan afvikle applikationer på iPads og smartphones, så har de et yderst begrænset kendskab til de PCere, appsne bliver skabt på."Ud over at man kan bruge apps, så har de ikke den fjerneste anelse om, hvad der sker. Så det er ikke indfødt, men ureflekteret brug, og det er problematisk," siger han.Forskerne påpeger, at det i fremtiden vil være nødvendigt for de unge at have kendskab til kodning, ligesom de skal kunne forholde sig kritisk til de virksomheder, der leverer samfundets digitale infrastruktur."Vi lever i en tid, hvor Google har spist os, og Facebook ejer vores data. At kunne søge efter viden er ikke det samme som at kunne bruge kildekritik, forstå hvorfor det er vigtigt med backup, hvordan vi sætter digitale spor, eller hvem der ejer vores data," siger Stine Liv Johansen.