Nyt Mærsk-regnskab: Nu kommer den endelige regning for kæmpe hackerangreb endelig frem

Hvor meget koster det for en stor, international virksomhed at blive ramt af et alvorligt cyberangreb?Det får vi svar på, når A.P. Møller-Mærsk tirsdag fremlægger Q3-regnskab.I regnskabet vil rederigiganten nemlig redegøre for, præcis hvor mange penge forårets Petya-angreb har kostet.Cyberangrebet lammede i slutningen af juni store dele af A.P. Møller-Mærsk-koncernens it-systemer og tvang blandt andet virksomheden til at lukke 76 havneterminaler.Samtidig havde A.P. Møller-Mærsk store problemer med at spore og modtage ordrer.Omfanget var så stort, at analytikere har vurderet, at der venter en stor regning.I forbindelse med selskabets seneste halvårsregnskab vurderede A.P. Møller-Mærsk selv, at cyberangrebet har kostet mellem 200 millioner og 300 millioner amerikanske dollar.Virksomheden gjorde dog i samme ombæring opmærksom på, at den endelige regning bliver større.“Systemafbrydelserne betød alvorlige forstyrrelser i forretningen med begrænsede økonomiske konsekvenser i andet kvartal, mens tabene i tredje kvartal forventes at blive større på grund af midlertidig tabt indtjening i juli 2017,” skrev A.P. Møller-Mærsk i halvårsregnskabet.Computerworld følger op på sagen, når A.P. Møller-Mærsk fremlægger regnskab tirsdag morgen.[/b]