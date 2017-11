Sådan ser en iPhone X ud, når man splitter den ad: Har to batterier og det indbyggede bundkort bliver umuligt at reparere

Foto: iFixit

Firmaet iFixit har skilt den nye iPhone X fra hinanden og finder måske overraskende to batterier i telefonen.

Den nye iPhone X koster 9.899 kroner for 64 GB-modellen





Den nye iPhone X har ikke kun et, men to batterier i sig og en helt ny opsætning for at få hele puslespillet med indmaden til at gå op.Det viser en gennemgang af den nye iPhone X, som selskabet iFixit, har foretaget.iFixit er kendt for splitte ny hardware ad i såkaldte 'teardowns,' og nu er turen altså kommet til iPhone X, der blev lanceret fredag.Gennnemgangen - som du finder her viser, at al indmaden er flyttet rundt og opdelt i flere bundkort for at udnytte pladsen bedst muligt.Apple har desuden opdelt telefonens batteri i to celler for at få mest muligt juice mast ind i telefonen.Batteriet i telefonen er en smule større end i iPhone 8 Plus (2.716 mAh mod iPhone 8 Plus’ 2.691 mAh), men giver nogenlunde den samme batterilevetid.Telefonens front dybde-kamera på fronten fylder desuden næsten hele toppen af telefonen, hvilket betyder, at det bagudvendte dobbeltkamera er nødt til at ligge ned langs telefonen i stedet for dens sædvanlige horisontale placering som på iPhone 8 Plus.Telefonens bundkort med komponenter i telefonen er blevet mindre på trods af, at der er flere forbindelser og sensorer end før.For at udnytte pladsen bedst har Apple delt bundkortet i to og sat det sammen igen, hvilket sparer plads, men også gør det tæt på umuligt at reparere, vurderer iFixit.Dog vil det stadig være relativt nemt at reparere iPhone X’s skærm, skulle den gå i stykker.Faktisk kan det være lettere nu, da der ikke længere er en Touch ID-sensor at skulle tage hensyn til.I alt giver iFixit den nye iPhone X 6 ud af 10 i forhold til, hvor let den er at reparere.Du kan se hele gennemgangen af telefonens indmad i videoen fra iFixit herunder:8 Plus: Fremragende smartphone eller snedigt marketingstunt?[/b]