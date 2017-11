Windows 10-brugerne vender ryggen til Edge: Aldrig har så få Windows 10-brugere anvendt Edge-browseren

Brugen af Microsofts Edge-browser faldt til rekordlavt niveau oktober. Har Microsoft et problem?

Microsofts nye browser Edge har haft forskellige udfordringer med for alvor at få fat i brugerne helt siden lanceringen i 2015.Dengang var det ellers planen, at Edge som afløser for den udrangerede og slidte Internet Explorer skulle tage kampen om med de øvrige store browsere - ikke mindst Googles Chrome.Men sådan er det ikke helt gået.Nye tal fra Net Applications viser ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau, at Edges globale brugerandel i oktober faldt til blot 4,6 procent.Ifølge tallene betyder det, at blot 15,7 procent af Windows 10-brugerne anvender Edge som browser. Edge er som bekendt default-browseren i Windows 10, som til gengæld er det eneste styresystem, som browseren fungerer i.Det er den laveste andel nogensinde for browseren og udgør dermed et foreløbigt lavpunkt for Edge - og Microsoft - der har oplevet et markant frafald af Edge-brugere i de seneste måneder.Så sent som i marts anvendte eksempelvis 22 procent af verdens Windows 10-brugere Edge som browser.I tiden lige efter lanceringen af Windows 10 var det mere end hver tredje bruger, der anvendte Edge.Ifølge Computerworlds amerikanske nyhedsbureau er Edges brugerandel faldet støt i takt med, at flere og flere brugere har taget Windows 10 til sig.“På dette punkt kan det meget vel være en uoprettelig position. Det er svært at forestille sig en strategi, der med succes ville kunne fremme brugen af Edge, medmindre Microsoft er villig til at indføre desperate foranstaltninger som at udelukke alle andre browsere fra styresystemet - og det ville kunne føre til lovmæssige indgreb,” hedder det.Ifølge Net Applications er den samlede brug af Microsofts browsere dog steget til det højeste niveau siden slutningen af 2014.Det skyldes, at brugen af Internet Explorer faktisk er steget. Tilsammen har Edge og IE en global brugerandel på 19,7 procent.Microsoft meddelte selv for nogle måneder siden, at Edge anvendes aktivt på mere end 330 millioner pc'er verden over.Mens det ser slemt ud for Edge, står det helt anderledes til for Googles Chrome, der i dag er verdens mest udbredte browser.Chrome har nu en global brugerandel på 59,7 procent, mens Firefox har en andel på 13,1 procent, hvilket er det højeste niveau for Firefox i de seneste tre år.