Europæiske banker har for alvor fået kig på it: Investerede 134 milliarder kroner i software i 2016

Den europæiske banksektor investerer i disse år milliarder af kroner i software og digitalisering, som er blevet et 'core asset.'

Den europæiske banksektor investerede alene i 2016 gigantiske 18 milliarder euro i software, hvilket svarer til 134 milliarder kroner.Sådan lyder det i en ny rapport fra den europæiske bank-sammenslutning EBF (European Banking Federation).Det store beløb understreger, at software er blevet et ‘core asset’ i bankverdenen, lyder det fra EBF, der også peger på, at bankerne bliver ‘anerkendt som signifikante investorer i software og informations-teknologi.’Også herhjemme har bankerne i årevis været godt i gang med at investere massivt i software.Nordea meldte fornylig ud, at selskabet er to år inde i en meget stor omlægning af organisationen over mod øget digitalisering, og at denne transformation nu vil koste flere tusinder medarbejdere i banken jobbet.Nordea investerer 10 milliarder kroner i at skifte fra fire it-systemer i hver deres land til en enkelt it-platform.Desuden satser banken på nye bots og apps til automatisering, ligesom der etableres et såkaldt kompetencenter i Polen, der skal varetage en stor del af bankens it-opgaver.Nordea har tidligere meldt ud, at banken investerer omkring fem milliarder kroner om året i it.Det samme er tilfældet i øvrige danske storbanker som Danske Bank og Nykredit, der i kraft af digitalisering ligeledes har været i i gang emd at reducere medarbejderstaben.