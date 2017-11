Verdens største teknologi-opkøb under opsejling: Chip-gigant vil købe Qualcomm

Chip-giganten Broadcom kan blive verdens tredjestørste computerchip-producent, hvis det lykkes at opkøbe mobilprocessor-producenten Qualcomm for astronomiske 833 millarder kroner

Chip-producenten Broadcom er i færd med at forhandle med Qualcomm om et potentielt opkøb for ikke mindre end 673 millarder kroner plus 160 milliarder kroner i gæld.Ja: Millarder af kroner.Det skriver blandt andet Bloomberg . Broadcom har tilbudt 70 dollars per aktie, hvilket ligger et godt stykke over markedsprisen mandag eftermiddag.Lykkes det at opkøbe Qualcomm, vil Broadcom blive verdens tredjestørste producent af processorer kun slået af Intel og Samsung.Uanset om det bliver en fusion eller opkøb, så vil opkøbet af Qualcomm blive det potentielt største tech-opkøb nogensinde og USA’s andetstørste virksomhedskøb nogensinde.Qualcomm er i dag en af de største producenter af computerprocessorer til blandt andet smartphones, og du finder selskabets Snapdragon-processorer i telefoner fra eksempelvis HTC, LG, OnePlus og i nogle Samsung-telefoner.Qualcomm regner dog med, at aktionærerne vil afvise tilbuddet, da Qualcomm ifølge Bloomberg mener, at opkøbstilbuddet er for lavt sat.Uanset hvad fik historien om tilbuddet markedsprisen for Qualcomm-aktier til at stige med 13 procent.Den største handel inden for it-branchen var, da Dell opkøbte EMC for 67 milliarder dollars i 2015.Broadcom leverer i dag blandt andet de WiFi-chipsæts, der giver dig internetforbindelse på mange Android-telefoner og iPhones.