Google-topchefs budskab til it-folket: Ikke kun Microsoft og Amazon har store cloud-muskler - nu kommer Google for fuld kraft

Googles Bill Hippenmeyer på scenen i Barcelona til Gartners Symposium. Billeder: Kim Stensdal

Gartner Symposium, Barcelona: Google har store ambitioner om at give Microsoft og Amazon kamp til stregen på markedet for virksomhedsrettede cloud-løsninger. Og Google har masser at have ambitionerne i, mener Google-chefen Bill Hippenmeyer.

”Microsoft og Amazon er foran os på markedet. Derfor investerer vi så massivt i vores organisation og i vores indsats i forhold til at være jeres cloud-partner.”

”Kun et sted mellem fem og 15 procent af virksomhedernes workloads er rykket til skyen. Det efterlader en signifikant portion, der står over for at skulle flyttes.”

”Mange spørger os, hvad er forskellen mellem Office 365 og G Suite? Vi mener egentlig ikke, at der er den store forskel. Det handler om at være produktiv og kreativ og at kunne samarbejde på en let måde.”



Google har en udfordring hos it-cheferne: Hvis du spørger 100 vilkårlige it-chefer, hvilke cloud-leverandører de ser som de mest oplagte for deres virksomheder, så vil svaret næsten altid inkludere Microsoft og Amazon, mens en del nok også vil fremhæve eksempelvis Salesforce, IBM og måske Oracle.Færre vil pege på Google, fordi man traditionelt ikke har opfattet Google som en leverandør af it til virksomhederne.Men Google har masser at byde på med Google Cloud og G Suite. Sådan lød budskabet fra Google-chefen Bill Hippenmeyer, head of cloud customer engineering, da han talte til nogle hundrede it-chefer på Gartners Symposium, der finder sted i Barcelona i denne uge.Google Cloud er selskabets portefølje af teknologier og services, der er en pendant til ikke mindst Amazon Web Services og Microsofts Azure. G Suite er Googles produktivitetssoftware – eksempelvis kalender og skriveprogram i skyen.”Microsoft og Amazon er foran os på markedet. Derfor investerer vi så massivt i vores organisation og i vores indsats i forhold til at være jeres cloud-partner,” sagde Bill Hippenmeyer til en sal fyldt med it-chefer i Barcelona.Google-chefen kunne blandt andet berette, at Google har øget antallet af ingeniører og udviklere på cloud-området med omkring 400 procent over de seneste to år – og at ansættelserne vil fortsætte i den hastighed i de kommende år.Det skyldes ikke mindst, at Google – som de fleste andre i industrien – tror fuldt og fast på, at cloud er fremtiden.”Kun et sted mellem fem og 15 procent af virksomhedernes workloads er rykket til skyen. Det efterlader en signifikant portion, der står over for at skulle flyttes,” lød det fra Bill Hippenmeyer.Google har dog stadig den udfordring, at de fleste it-chefer kigger på ikke mindst Microsofts og Amazons cloud-løsninger, før de begynder at overveje Googles.Google forsøger derfor at få it-cheferne til at forstå, at Google – ifølge selskabet selv - har mindst lige så mange erfaringer med cloud computing som Amazon og Microsoft. Googles forretning er nemlig grundlæggende baseret på cloud.”Når I tænker på, om man har cloud-fundamentet på plads, tænker I formentlig ikke på Google Search. Men det gør jeg – jeg ser på hele den infrastruktur, der ligger bag Google Search,” sagde Bill Hippenmeyer.”I ønsker at vælge en leverandør, der har erfaringerne med at køre den type workloads i stor skala. I skal arbejde sammen med nogen, der kan tackle de udfordringer, der følger med data i stor skala.”Bill Hippenmeyer gav en række eksempler på, hvorfor Google har masser af erfaringer med cloud, som også kan bruges i forhold til erhvervskunderne:Op imod 40 procent af al internettrafik i verden foregår via Googles forbruger-services. For at kunne sikre de optimale svartider og en stabil drift, er Googles datacenter-setup designet til edge computing og til at kunne servicere et globalt publikum døgnet rundt.”Hvis I bliver Google-kunder og kører jeres workloads i skyen, kan I med det samme få fordel af alt det,” forklarede han.Google arbejder samtidig med sikkerhed i mange lag og på tværs af applikationer, netværk, storage, hardware med videre, forklarede Bill Hippenmeyer til tilhørerne i salen.Han lagde også vægt på, at Googles forretning er bygget op omkring ikke mindst infrastruktur, big data og machine learning – alt sammen centrale ting i forhold til cloud services.”Vi bruger en fantastisk masse energi på at bringe disse tre ting sammen, og lige så vigtigt er det måske, at vi gør det i forhold til en række forskellige scenarier.”G Suite, Googles apps til produktivitet og samarbejde, brugte Bill Hippenmeyer også en del tid på at fremhæve.”Hvis du ser på den friktion, du møder hver dag, så tænk på, at hele Google er bygget op omkring kreativitet og samarbejde.””Mange spørger os, hvad er forskellen mellem Office 365 og G Suite? Vi mener egentlig ikke, at der er den store forskel. Det handler om at være produktiv og kreativ og at kunne samarbejde på en let måde.”Endelig lagde Google-chefen ikke skjul på, at Google har en klar ambition om at presse priserne på cloud-markedet – om det så er med Google Cloud eller G Suite.”Hos Google tror vi på, at I som it-organisationer skal kunne nedbringe omkostningerne over tid,” sagde Bill Hippenmeyer med henvisning til, at man som leverandør skal kunne sikre, at kunderne rent faktisk kun betaler for, hvad de bruger i skyen – og det skal kunne måles og faktureres helt ned til minutter og sekunder.”Vi er alle under pres for at minimere omkostningerne. Det er meget reelt, og det er i dag, at det gælder.””I skal vælge en cloud-leverandør, der tænker og opfører sig som en partner og ikke bare en leverandør. Vi ønsker at have jer som partner resten af livet,” lød den store salgstale fra Google til it-cheferne i Barcelona.