Salesforce om kunstig intelligens: "Nu kan du tilføje det uden at skrive en linje kode"

Sidste år lancerede Salesforce firmaets bud på kunstig intelligens med Einstein-værktøjet, som blandet andet kan forudsige trends på baggrund af store mængder data.Står det til Salesforce, skal værktøjer som Einstein være mainstream for både små og store virksomheder i fremtiden.Sådan lyder det fra vicedirektør John Ball mandag på den store årlige Dreamforce-konference i San Francisco.”Vores mission er, at værktøjet skal være tilgængeligt for både de store Fortune 500-firmaer og de små og mellemstore virksomheder," siger John Ball.Han fortæller desuden, at Einstein-platformen allerede i dag leverer 500 millioner daglige forudsigelser til Salesforce-kunder.Det er forudsigelser, som i dag bruges til at vurdere kunders tilfredshed samt til at forudsige deres køb.Løsningen, som Salesforce nu kalder myEinstein, kan ifølge John Ball udrulles udelukkende ved hjælp af et par klik og kræver ikke forudgående kendskab til kunstig intelligens.”Der er simpelthen ikke nok data scientists i verden, så derfor har vi været nødt til at lede efter en anden måde at få teknologien ud på”, siger John Ball.Ud over forudsigelser kan myEinstein også anvendes til at bygge små softwarerobotter, som ved at bruge de data, som allerede er tilgængelige om kunden, kan levere en interaktiv service.John Ball fremhæver desuden, at træningstiden for eventuelle softwarerobotter vil være forholdsvis kort, da Salesforce-platformen oftest har store mængder data om kunderne til rådighed.Løsningen myEinstein lanceres sammen med myLightning, som samtidig sikrer, at Salesforces-kunders løsninger nemt kan rummes i en dedikeret app, som via Salesforce-platformen nemt kan udgives via Google eller Apples app-stores.Et helt dugfrisk samarbejde med Google, som også bliver lanceret tirsdag, sikrer desuden at data fra blandt andet Google Analytics nu nemt kan anvendes i Salesforce - og at Salesforce-indhold nemt kan bruges i Googles professionelle G Suite.Med samme avancerede teknologi tilgængelig til alle kunder via tre årlige opdateringer er det svært at se, hvordan Salesforce-kunder kan skabe sig en unik position.Men den frygt er overdrevet, forklarer Dylan Steele, som arbejder med udbredelsen af Salesforce-platformen.For, som han forklarer det, så er det i dag din viden og den måde, du driver din forretning på, som adskiller dig fra konkurrenterne:”En af mine yndlingseksempler er en amerikansk bank, som jeg arbejdede med sidste år. De ønskede at bygge deres egen måde for deres kunder at ansøge og få lån på - inklusiv et internt workflow.””Efter de havde bygget det, så fandt de ud af, at workflowet var så godt og unikt - selvom det var bygget på Salesforce-platformen - at de kunne sælge det til de mange tusinder firmaer, som også arbejder med lån.””Til sidst endte de med at etablere den del af forretningen, som et selvstændigt firma via vores app-exchange. Så man må sige, at hvad du bygger er mindst lige så vigtigt som de værktøjer du har”, understreger Dylan Steele.Han anbefaler samtidig, at du begynder i det små og anvender agile udviklingsmetoder, for ikke at blive overvældet af kompleksiteten når alle procedurer og forretningsgange bliver taget op til debat.