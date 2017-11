Morgen-briefing: Autobutler åbner i Frankrig / Tre it-iværksættere skal hjælpes til USA af kendte mentorer / Systematic ansætter ny finanschef / Telia får ny privatkunde-direktør

Autobutler åbner i Frankrig. Tre it-iværksættere skal hjælpes til USA. Systematic ansætter ny finanschef. Telia får ny privatkunde-direktør. Brexit rammer digital transformation i Danmark.

Annonce:



Annonce:

Storbritanniens exit fra EU rammer danske virksomheders digitale transformation, lyder det i en rapport fra selskabet Interoute.

Ifølge selskabet mener 49 procent af de danske virksomheder, at de på grund af de mulige konsekvenser af brexiten er “nervøse for at binde sig til lange it-projekter.”

57 procent er gået i venteposition og enten har sat et digitaliseringsprojekt på pause eller lagt det helt i graven, indtil det står klart, hvad konsekvenserne af brexit bliver.

”Det danske erhvervsliv vil gerne digitalisere dets kerneforretning, men Brexit er stadig et uskrevet blad, og det får mange virksomheder til at holde igen. I hele det europæiske erhvervsliv var det danske faktisk det, der var mest påpasseligt med den digitale indsats,” lyder det fra Jesper Aagaard, der er nordisk chef hos Interoute.

Du finder hele Interoute-rapporten

[

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne tirsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Danske Autobutler - der står bag en portal for bilreparationer - åbner både markedsplads og kontor i Frankrig.Satsningen på det franske marked er ifølge Autobutler et ‘strategisk vigtigt skridt’ i ambitionen om at komme ind på de tre største bilmarkeder i Europa, nemlig det franske, tyske og britiske.“Vi vil være størst i verden og med åbningen af vores markedsplads i Frankrig er vi nu på landkortet i Europas tre største bilmarkeder, England, Tyskland og Frankrig. Dermed står vi godt rustet til at blive verdens største digitale formidler af bilreparationer", lyder det fra administrerende direktør og medstifter, Christian Legêne.Autobutler har desuden kontorer i Sverige og Danmark og har indtil videre formidlet værksted-reparationer for 400.000 bilejere.Tre it-iværksættere sendes til USA med bistand og hjælp i ryggen fra tre stjernementorer som en del af vækstprogrammet Nordic Scalers, skriver Børsen.De tre startups er Viabill, Secomea og Dental Media, der hver især står bag nytænkte digitale løsninger.Der er 34 mentorer tilknyttet Nordic Scalers. De tæller ifølge avisen medstifterne af eksempelvis Libratone, Endomondo, Sitecore og andre store successer.“At skalere en virksomhed er utroligt svært både finansielt, markedsteknisk og også organisatorisk. Der handler det om at bruge erfaring fra folk, som man kan læne sig op ad,” siger Søren Louis Pedersen, der var med til at stifte Libratone, til avisen.Du kan læse mere om Nordic Scalers her. Aarhusianske Systematic får ny finansdirektør i skikkelse af 46-årige Gurli Smed, der tiltrådte 1. november.Hun kommer fra en stilling som Group FP&A Senior Director (det står for ‘finance planning and analysis) i Dansk Supermarked. Tidligere har hun været i Novozymes, Grundfos og DSG.“I en vækstperiode har finansfunktionen en vigtig rolle med at bidrage med fremadrettet indsigt, som kan skabe mere værdi for forretningen. Vi skal ikke kun se på de tal, der fortæller noget om fortiden, men i høj grad også se på fremtiden – og udfordre forretningen på, om vi går i den rigtige retning og har iværksat de nødvendige initiativer," lyder det i en pressemeddelelse fra Systematic ifølge ITWatch Telia Danmark har ansat svenskeren Gustav Berghog som ny privatkunde-direktør. Han kommer fra en stilling som produkt- og hardwaredirektør i Telia i Sverige.Gustav Berghog kommer fra en stilling som produkt- og hardwaredirektør i Telias svenske privatforretning og bor i Stockholm.Han tiltræder 15. november, hvor han afløser Christoph Nørgaard, der har opsagt sin stilling til fordel for et andet job - som han ikke vil fortælle noget om endnu.