Nyt regnskab slår fast: Cyberangreb har kostet Mærsk næsten to milliarder kroner

Ifølge Erhvervsstyrelsen steg den mobile datatrafik i Danmark med over 68 procent fra 2013 til 2014. Derefter steg antallet af mobile bredbåndsabonnementer med næsten 800.000 til lidt over 6,5 millioner i løbet af 2014. Den vilde vækstrate gør, at der aldrig før har der været så markant et behov for båndbredde til forbrugerne. Kom og hør om nye banebrydende løsningsmuligheder for WiFi netværk og trådløs backbone.